◆서울 양천구 <4급 승진>▲자치행정과 이명수 ▲홍보과 김향숙 ▲일자리경제과 최영주
<행정 5급 승진>▲행정지원국 신수지 ▲총무과 이호성 ▲자치행정과 조명구 ▲문화과 박희선 ▲보육정책과 김수진 ▲안전재난과 정원구 ▲청소행정과 김도영 ▲교통과 유민선 ▲목4동 이순화 <사회복지 5급 승진>▲자립지원과 주윤홍
입력 2025-12-25 08:37:53
“내 연금이 왜 환율방어 재물로”…野, 정부 환율 대응에 연일 맹공 [이런 정치]
25일 금융권에 따르면 원/달러 환율이 지난 23일 주간 거래 종가가 1483.6원으로 지난 4월 9일 이후 8개월여 만에 가장 높은 수준을 기록한 가운데 정부와 한국은행은 선물환 포지션 제도 합리적 조정, 외화유동성 스트레스 테스트 부담 경감, 거주자 원화 용도 외화대출 허용 확대, 국민연금 관련 ‘뉴프레임워크’ 모색 등을 발표했다.
생활고 시달리던 20대 청년, 땅 팠다가 9000만원짜리 다이아 발견
[헤럴드경제=김보영 기자] 인도 중부 다이아몬드 채굴 지역 판나에서 20대 청년 두 명이 9000만원 상당의 다이아몬드를 발견해 화제다. 지난 17일(현지시간) BBC는 인도의 빈민가 출신인 두 청년이 최근 임대한 다이아몬드 채굴용 토지에서 최근 15.34캐럿짜리 다이아몬드를 발견한 사연을 소개했다. 매체에 따르면 사티시 카틱(24)과 사지드 모하메드(23)는 불과 몇 주 전 빌린 땅에서 크고 반짝이는 돌을 우연히 발견했다. 두 사람은 해당 돌을 다이아몬드 감정소에 의뢰했고, 감정 결과 15.34캐럿의 천연 다이아몬드로 확인됐다. 이는 자연산 다이아몬드 가운데서도 최상급 품질에 속하는 것으로 알려졌다. 다이아몬드 감정사 아누팜 싱은 “다이아몬드의 예상 시장 가치는 약 500만~600만루피(약 7500만~9000만원)에 이른다”며 “조만간 경매에 부칠 예정”이라고 밝혔다. 뜻밖의 행운을 얻은 두 사람은 “이제 누이들의 결혼을 도울 수 있게 됐다”며 기쁨을 드러냈다. 이들은 “당장은 사
‘50세 연하女’와 결혼한 87세 유명 화가, ‘득남’하자…“기존 자식들과 인연 끊겠다” [차이나픽]
[헤럴드경제=장연주 기자] 중국을 대표하는 최고 화가 중 한명인 판쩡(范曾·87)이 최근 50살 연하 아내와의 사이에서 득남했다고 발표하면서, 기존 자녀들과는 관계를 끊었다고 밝혀 가족 갈등이 다시 수면 위로 떠올랐다. 17일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 판은 2008년부터 2024년까지 작품 판매액이 무려 40억 위안(약 8385억)을 넘긴 중국의 최고가 작가 중 한명이다. 그의 작품 가운데 최소 10점이 경매에서 1000만 위안(약 21억원) 이상에 낙찰됐고, 특히 1991년 작품 한 점은 2011년 베이징 경매에서 1840만 위안(약 38억 원)에 팔리기도 했다. 판은 뛰어난 회화 실력에 더해 서예가로도 명성이 높다. 그의 서예 작품은 0.11㎡당 약 20만 위안(약 4200만 원)에 거래된다. 그는 지난해 4월 자신보다 무려 50세 어린 쉬멍(37)과 결혼해 큰 화제를 모았다. 이에 앞서 판은 세차례 결혼했으며, 친딸 한 명과 의붓자식 두 명을 두고 있다.
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판