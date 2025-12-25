양천구청
서울 양천구 <4급 승진>▲자치행정과 이명수 ▲홍보과 김향숙 ▲일자리경제과 최영주

<행정 5급 승진>▲행정지원국 신수지 ▲총무과 이호성 ▲자치행정과 조명구 ▲문화과 박희선 ▲보육정책과 김수진 ▲안전재난과 정원구 ▲청소행정과 김도영 ▲교통과 유민선 ▲목4동 이순화 <사회복지 5급 승진>▲자립지원과 주윤홍


