한은 ‘2026년 통화신용정책 운영방향’ “외환 모니터링 강화…안정조치 시행” 당국 구두개입 등에 환율 큰폭 떨어져 1449.6원 주간 마감…3년만 최대폭 ↓ “단기적으로 환율 완만한 하락세 전망”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 외환당국의 적극적인 개입으로 고공행진하던 환율이 주춤한 가운데 한국은행이 내년에도 수급 쏠림 현상을 해소하기 위한 시장안정화 조치를 적극 시행하겠다고 밝혔다. 정부의 환율 안정화 조치가 미봉책에 그치지 않고 구조적인 수급 불균형을 근본적으로 해소하는 계기가 될지 주목된다.

한국은행은 25일 ‘2026년 통화신용정책 운영방향’을 발표하고 “대내외 불확실성 요인으로 국내 외환 부문의 경계감이 높아져 있는 만큼 시장 모니터링을 강화하고 과도한 쏠림현상에 대해서는 시장안정화 조치를 적극 시행하겠다”고 밝혔다.

한은은 정부와 함께 구조적인 외환수급 불균형을 개선하기 위한 노력을 강화하고 외환시장 24시간 개장, 비거주자 간 역외 원화사용 관련 규제 정비 등 외국인 투자자의 접근성 제고를 위한 제도 개선을 지속 추진할 방침이다.

아울러 대외충격 흡수능력을 개선하기 위해 역내 금융안전망 강화 논의에 적극 참여하고 만기 도래 통화 스와프 연장도 추진한다.

내년도 기준금리 결정에도 환율 변동성이 주요 고려사항이 될 것으로 보인다. 한은은 “향후 향후 물가‧성장 흐름 및 전망 경로상의 불확실성, 금융안정 측면의 리스크 등을 종합적으로 고려하면서 추가 인하 여부와 시기를 결정할 것”이라며 “물가상승률이 목표 수준 근방에서 등락할 것으로 전망되지만 높아진 환율, 내수 회복세 등으로 상방 압력이 예상보다 확대될 수 있다”고 밝혔다. 앞서 한은은 내년 환율이 1470원 수준을 유지한다면 물가상승률 전망이 2.1%에서 2.3%로 0.2%포인트 오를 수 있다고 전망했다.

또 한은은 “성장세는 잠재 성장률 수준으로 높아질 것으로 보이지만 전망 경로상에 글로벌 통상환경, 반도체 경기, 내수 회복 속도 등과 관련한 상하방 위험이 큰 점 등을 고려해야 한다”며 “금융안정 측면에서는 수도권 주택가격과 가계부채 리스크 전개 상황, 환율 변동성 확대 영향 등에 계속 유의해야 한다”고 덧붙였다.

최근 원화 가치 하락을 중심으로 고공행진하던 원/달러 환율은 24일 당국의 강력한 구두 개입 이후 큰 폭으로 떨어졌다. 이날 오전 9시께 외환당국이 시장에 “원화의 과도한 약세는 바람직하지 않다. 지난 1~2주에 걸쳐 일련의 회의를 개최하고 정부 각 부처 및 기관별로 담당 조치를 발표한 것은 정부의 강력한 의지와 종합적인 정책 실행 능력을 보여주기 위해 상황을 정비한 과정이었음을 곧 확인하게 될 것”이라는 메시지를 냈다. 예전 구두개입 내용과 비교하면 강력한 메시지라는 평가가 나온다.

직후 기획재정부도 해외 주식을 팔고 국내 주식에 1년간 투자하면 해외 주식 양도소득세(20%)를 1년 동안 비과세하는 방안 등을 발표했다.

이날 원/달러 환율은 1484.9원에 거래를 시작했다가 구두개입 직후 1460원선까지 급락한 뒤 횡보하다가 오후 1시께 1450원대로 재차 떨어졌다. 이후 장중 1449.6원까지 내려갔다가 전일 주간 종가보다 33.8원 떨어진 1449.8원에 주간 거래를 마쳤다. 3년 1개월 만에 최대 하락폭이다.

올해 원/달러 환율은 1400원 중반에서 등락하다가 지난 4월 9일 1487.6원으로 연고점을 찍은 뒤 차츰 떨어지다 6월 30일 1347.1원으로 저점을 찍었다. 이후 계속 오르다가 최근에는 다시 1480원을 웃돌았다. 시장에서는 당국이 적극적으로 외환시장에 개입하면서 원/달러 환율도 차츰 내려갈 것이라는 전망이 나온다.

박상현 iM증권 연구원은 “이번 대책으로 원화 가치가 급격한 강세 흐름을 보일 가능성은 작지만 원/달러 환율은 추가 상승보다 완만한 하락세를 보일 것으로 전망한다”며 “원화 약세 쏠림 현상이 완화되고 외환당국 실개입 가능성이 열려 있다는 점에서 원/달러 환율은 하향 안정화될 것”이라고 전망했다.

한편, 한은은 ‘통화신용정책 운영방향’에서 금융불균형 누증 우려가 이어지는 가운데 일부 산업 구조조정 추진, 주요국의 재정상황 등 금융시장 리스크 요인도 잠재해 있기 때문에 자산시장과 금융시스템에 대한 점검과 조기경보 기능을 강화하겠다고 밝혔다. 필요시 시장 안정화 조치도 적기에 시행할 방침이다.

또한 금융안정시스템 안정을 위한 한은의 대출제도 개선도 지속적으로 추진하고, 금융중개지원대출도 경제상황 변화에 따른 탄력적 운용 여력을 강화해 통화정책 수단으로서 기능을 확충할 계획이다. 아울러 경제주체가 통화정책 운용에 대한 합리적 기대를 형성하도록 정책 커뮤니케이션을 강화하는 동시에 통화정책의 파급효과를 제고하기 위한 제도도 개선한다.

마지막으로 한은은 미래 통화 인프라의 도입과 확산을 추진하고, 거시경제 안정 등을 고려한 스테이블코인 거버넌스(지배구조) 체계 구축을 위해 노력할 방침이다. 가상자산 시장 전반에 대한 모니터링도 강화한다. 한은은 “국회와 정부 등의 스테이블코인 입법 논의에 적극 참여하는 한편 스테이블코인을 포함한 가상자산 시장 전반에 대한 자료 수집, 분석 능력을 강화할 것”이라고 밝혔다.