홈페이지·커넥티드카 서비스 등 277개 항목 심사 통과 고객 정보 보호 체계 고도화 계획

[헤럴드경제=정경수 기자] KG모빌리티(KGM)는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)의 심사를 거쳐 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 획득했다고 24일 밝혔다. 정보보호 관리체계 수립·운영 전반과 정보보호 대책 요구사항, 알뜰폰 사업자(MVNO) 특화 항목 등을 포함해 총 277개 세부 점검 항목을 통과해 인증을 받았다.

ISMS 인증 획득으로 KGM은 회사 공식 홈페이지와 인증 중고차 서비스, 온라인 스토어 등 대고객 서비스는 물론, 차량 전자제어 시스템 고도화를 위한 커넥티드카 서비스까지 보다 안전하게 운영할 수 있는 기반을 마련했다.

KGM은 인증 획득에 그치지 않고 정보보호 관리체계의 지속적인 고도화에도 나선다는 방침이다. IT 인프라와 정보처리 시스템 전반에 대한 취약점 분석과 위험 평가를 정기적으로 실시하고, 내부 감사를 통해 보안 관리체계가 실질적으로 작동하는지 점검하는 등 보안 수준 향상 활동을 이어갈 계획이다.

KGM은 2022년 KG그룹 가족사로 편입된 이후 그룹 차원의 정보보호 강화 지침에 따라 거버넌스 강화 프로젝트를 추진해 왔다. 내부 시스템 전반에 대한 보안 규정 재정립을 비롯해 보안 관제 체계 개선, 임직원 대상 보안 교육 확대, 개인정보 관리 체계 정비 등을 단계적으로 진행하며 정보보호 역량을 강화해 왔다.

KGM 관계자는 “정보보안 운영 체계 확립과 리스크 관리 시스템을 통해 회사의 정보 자산을 더욱 안전하게 보호할 수 있는 기틀을 마련했다”며 “중고차 거래 플랫폼과 커넥티드카 서비스 등 고객 접점 전반에서 보안 관리체계를 고도화해, 고객에게 더욱 신뢰받는 기업으로 도약하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.