▶ 고환율·원자재가 상승, 분양가 인상 불가피… 지금이 마지막 선점 기회

▶ 가격·혜택·입지·설계 갖춘 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’ 분양 노려야

최근 글로벌 경제 상황은 기업들에게 ‘비용 절감’과 ‘효율성 극대화’를 최우선 과제로 던지고 있다. 문제는 이 과제를 해결하려는 기업들의 발목을 잡는 것이 다름 아닌 ‘시간’이라는 점이다.

원자재인 시멘트, 콘크리트, 철골 등은 대부분 수입에 의존하는데, 고환율 장기화로 인해 이들의 수입 단가는 폭발적으로 증가하고 있다. 전문가들은 이러한 원가 상승이 내년에도 지속될 것이며, 결국 신규 지식산업센터 분양가에 고스란히 반영될 것이라는 분석을 내놓고 있다. 즉 오늘 분양하는 가격이 ‘가장 저렴한 가격’이 될 가능성이 높다는 얘기다.

과거 사례를 봐도, 시장 침체기 이후 건설 원가가 급등하고 뒤이어 분양가가 재조정되면, 이를 뒤늦게 매입하려는 기업들은 불필요하게 더 많은 비용을 지급해야 했다.

역설적으로 이러한 상황에 대한 해답을 본다면 결국, 고환율로 인한 분양가 상승 압력이 이어지는 ‘지금’이 바로, 시장에서 이미 분양 중인 지식산업센터를 선점할 ‘올해의 마지막 기회’라는 것이다. 당장의 대출 이자율이나 경기 전망, 자금 흐름 등을 보고 결정을 미루거나 좀 더 상황이 나아질 것이라는 안일한 생각만 갖고 있다면, 높아진 진입장벽 앞에서 건물주의 배만 불리는 형국에 처할 수밖에 없다.

부동산 시장 전문가는 “현재와 같은 고환율 기조 속에서 원자재 가격 안정화는 기대하기 어렵다. 내년 이후 분양될 지식산업센터의 경우 이미 책정된 공사비 인상분이 분양가에 반영될 수밖에 없어 지금보다 훨씬 높은 가격으로 시장에 나올 공산이 크다”라면서, “사옥 마련이나 확장, 이전을 고려하는 기업이라면 현재 분양 중인 단지 중 가성비와 입지를 모두 갖춘 곳을 선제적으로 확보하는 것이 기업의 재정 건전성을 지키는 동시에 미래 경쟁력을 강화하는 유일한 전략이다”라고 조언했다.

‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’가 해답인 이유 현재 경기 안양 평촌권역에서 분양 중인 지식산업센터 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 이러한 환경을 타개할 전략적인 묘수라는 평가를 받는다. 가격, 조건, 입지, 상품성 등 모든 면을 골고루 갖춘 만큼, 지금 선점할 수 있는 호실 자체가 얼마 남지 않아, 서두르는 것이 좋다.

실제 이 단지는 불안정한 시장 상황 속에서도 3.3㎡당 평균 800만원대부터 분양가가 책정돼 있다. 급등한 공사 비용과 금리 인상으로 분양가 인상이 불가피한 현재 시장 상황은 물론, 인근 지역의 신규 공급 단지들과 비교해도 매우 이례적인 합리적 수준이다.

여기에 단순히 저렴한 분양가를 넘어, 기업의 자금 유동성을 확보해 줄 파격적인 금융 혜택 또한 눈길을 끈다. 선착순 한정으로 계약금 10% 중 5%를 자납 시 5% 계약금 무이자 대출을 지원하고, 추가 계약축하금(5%)을 제공한다. 만약 계약금 10%를 전액 자력으로 납부할 경우, 계약축하금(5%)에 더해 계약금 이자 지급(연 5%, 3년치 일시지급) 혜택까지 누릴 수 있다. 입주시점에는 잔금 지원(10%)까지 제공하는 등, 기업과 투자자의 재정적 부담을 실질적으로 경감시켜 주는 강력한 금융 지원책들이 풍부하게 마련돼 있다.

그렇다고, 입지가 부족하진 않다. 오히려 이 정도 가격과 혜택이 주어지는 데 반해 과한 수준이라는 평가가 나온다. 실제 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 현재 운행 중인 지하철 1, 4호선 금정역이 도보권이며, 향후 GTX-C노선(예정)과 동탄~인덕원선 호계역(가칭, 예정)까지 연결되면 ‘쿼드러플 역세권(예정)’이라는 유례없는 교통 인프라를 갖추게 된다.

기업의 성장을 위한 최첨단 특화 설계 역시 빼놓을 수 없는 강점이다. DL건설(시공)과 KT&G(케이티앤지, 시행)가 함께 공급하는 지식산업센터 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 지하 4층~지상 18층, 연면적 9만9,168㎡ 규모로, 최고 5.7m의 높은 층고(일부)와 가변형 호실 설계 도입으로 업종별 특성과 기업 규모에 따른 유연한 공간 활용을 가능케 한다. 드라이브인 시스템(일부)을 비롯해 발코니, 테라스, 옥상정원 등 쾌적한 근무 환경과 직원 만족도를 높이는 휴게 공간까지 갖춰질 예정이다.

결론적으로 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 고환율 시대의 분양가 상승 압력 속에서도 흔들림 없는 압도적인 가격 경쟁력과 금융 혜택, 독보적인 입지 환경, 그리고 최첨단 설계를 모두 갖춰, 지금의 기업들에게 있어서는 가장 현명한 대안일 수밖에 없다.

지식산업센터 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’의 자세한 분양 정보는 홈페이지에서 확인해 볼 수 있다. 경기 안양시 동안구 호계동 LS타워 건너편에 있는 호계 데시앙플렉스에서 사전 방문 예약제로 운영 중인 분양홍보관을 방문해 자세한 상담도 가능하다.