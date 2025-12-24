도비 85억원으로 0.6km 구간 정비(하폭 6~14→15~20m)

[헤럴드경제=박준환 기자]경기도는 여주시 내사천의 홍수 대응 능력 강화를 위해 ‘여주 내사천 지방하천 정비사업’을 본격 추진한다고 24일 밝혔다. 도는 2027년 말 준공을 목표로 하천을 재정비할 계획이다.

내사천은 여주시 흥천면 내사리 일원에서 발원해 송말천에 합류하여 복하천으로 유입된 후 남한강으로 최종 방류된다. 상류부의 하천 폭이 좁고 제방 정비가 미흡해 집중강우 시 침수 우려가 지속적으로 제기되고 있다.

정비사업은 여주시 흥천면 내사리 일원 총 연장 0.6km 구간의 하천을 정비(하폭 6~14 → 15~20m)하는 것으로 ▷축제공(제방 쌓기) 1.05km ▷교량 3개 설치 등이 포함된다.

총 사업비는 도비 85억원으로 ▷공사비 54억원 ▷보상비 22억원 ▷설계 및 기타비용 9억원 등이다.

강성습 경기도 건설국장은 “정비사업을 통해 내사천이 안전하고 건강한 하천으로 거듭나 지역 주민의 생활안전 향상에 기여할 것으로 기대된다”며, “원활히 추진될 수 있도록 여주시 및 지역사회와 긴밀히 협력하겠다”고 전했다.