내년 1월 시판 경구용 비만치료제 시장 선점

[헤럴드경제=김영철 기자] 비만치료제 위고비의 알약 버전이 미국에서 판매 승인을 받았다.

덴마크 제약사 노보 노디스크는 22일(현지시간) 자사 웹사이트를 통해 미국 식품의약국(FDA)이 알약 형태의 위고비(세마글루티드 1일1회정 25㎎)에 대해 판매 승인 결정을 내렸다고 밝혔다. 이에 따라 위고비는 ‘GLP-1’(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열의 비만치료제 경구용 알약 시장을 선점할 수 있게 됐다는 평가가 나온다.

GLP-1 계열의 비만치료제는 주사제 형태로 시판돼 투약에 불편함이 컸다.

노보 노디스크는 내년 1월 초 미국 시장에서 알약 형태의 위고비를 시판할 계획이라고 했다. 회사 측은 유럽식품의약청(EMA)에도 판매 승인 신청을 한 상태다.

영국 파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 알약 위고비는 미국에서 한 달 복용분 기준 149달러(약 22만원)에 판매될 예정이다.

현재 GLP-1 계열 비만약 시장은 노보 노디스크와 미국 제약회사 일라이 릴리가 사실상 양분하고 있다.

일라이 릴리도 비만치료제 젭바운드의 후속작으로 경구약 ‘오르포글리프론’의 시판을 준비하고 있으며 FDA의 승인을 받을 것으로 예상되고 있다.

2021년 위고비를 출시한 노보노디스크는 살 빼는 약 열풍 속에 급성장했다. 하지만 비만치료제 시장의 경쟁이 치열해지고 복제약이 쏟아지면서 위상이 흔들리고 있다는 평가가 나왔었다.