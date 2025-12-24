[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구사이버대 행동치료학과(학과장 조정연)는 지난 19일 제주 지역에 위치한 더이음정신건강의학과의원 부설 더이음심리상담센터(센터장 강보은)와 행동발달재활서비스 제공인력 및 행동분석전문가 양성을 위한 상호교류협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 수도권을 넘어 제주 지역까지 전국 단위로 현장실습 협력 기관을 확대했다는 점에서 의의가 있다.

특히 정신건강의학과의원 및 부설 센터와의 협력을 통해 의학과 재활과학을 연계한 현장실습 환경을 마련했다는 점에서 주목받고 있다.

더이음정신건강의학과의원은 소아청소년정신과 전문의 조성진 원장을 중심으로 다양한 정신건강 문제에 대해 맞춤형 치료를 제공하고 있으며 부설 기관인 더이음심리상담센터는 본원과의 긴밀한 협력을 바탕으로 전문적인 심리평가와 상담, 행동분석 관련 서비스를 제공하고 있다.

이날 협약식에는 더이음심리상담센터에서 팀장급 치료사로 근무 중인 김은주 졸업생(2024 졸업생 대표)이 배석해 의미를 더했다.

행동치료학과 강영모 교수는 “2007년 개설된 우리 학과는 지역에 관계없이 전국 어디서나 우수한 수준의 강의와 실습을 경험할 수 있는 시스템을 구축해 왔다”며 “앞으로도 원활한 현장실습 운영을 위해 검증된 기관과의 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.