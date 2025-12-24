[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 인도네시아 자카르타에 위치한 디지털 치과기공 센터에서 현지 치과기공 재직자 15명을 대상으로 ‘직무역량 강화 1차 교육’을 성황리에 마쳤다고 23일 밝혔다.

이번 교육은 ‘국제협력선도대학 육성지원사업(ODA)’의 일환으로 인도네시아 현지 치과기공사들에게 선진 디지털 치과기공 기술을 전수해 실무 역량을 높이기 위해 마련됐다.

교육은 지난 13~14일과 20~21일 총 4일간 ‘디지털 치과기공 기술: 구강 스캔부터 최종 보철물 제작까지’를 주제로 32시간에 걸쳐 진행됐다.

참가자들은 대구보건대가 현지에 구축한 최첨단 ‘디지털 치과기공 센터’의 인프라를 활용해 기초 이론부터 실제 기공물 제작에 이르는 전 과정을 심도 있게 실습했다.

특히 이번 교육 과정은 대구보건대학교와 자카르타 보건산업기술대학 II, 그리고 사업 참여기관인 아름덴티스트리가 공동으로 개발했다.

강의는 아름덴티스트리의 디지털 치과기공 전문가가 직접 맡아 현장감 있는 기술 노하우를 전수했으며 자카르타 보건산업기술대학II는 현지 홍보와 참가자 관리를 전담하며 원활한 운영을 지원했다.

대학은 지난 2023년부터 2024년까지 축적해 온 재직자 교육 자료를 이번 프로그램에 적극 활용해 교육의 질을 높였으며, 오는 2026년 2월에는 2차 재직자 직무교육을 이어갈 계획이다.

김경용 국제교류처장(사회복지학과 교수)은 “이번 교육은 우리 대학이 구축한 디지털 치과기공 센터가 현지 인력 양성의 핵심 거점으로 자리 잡았음을 보여주는 성과”라며 “앞으로도 한국의 우수한 디지털 치기공 기술을 꾸준히 전수해, 현지 전문 인력들이 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.