[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시의회는 김소현 의원이 최근 국회의원회관 대회의실에서 열린 ‘2025 지방자치 평가 의정·정책 대상’ 시상식에서 우수상을 수상하며 지난해 최우수상에 이어 2년 연속 수상의 영예를 안았다고 23일 밝혔다.

이 대상은 여의도정책연구원이 주관하는 상이다. 전국 광역·기초의회 의원들을 대상으로 지방자치제도 활성화와 주민 삶의 질 향상, 지역발전 정책 성과 등을 종합적으로 평가해 수여한다.

김소현 의원은 초선 의원임에도 적극적인 입법 활동을 통해 지역경제 활성화에 기여해 높은 평가를 받았다.

대표 발의한 조례안으로는 ‘경주시 원자력산업 육성 및 지원에 관한 조례안’, ‘경주시 반려식물산업 육성 및 지원 조례안’, ‘경주시 기업 및 투자유치 촉진 조례 일부개정조례안’ 등이 있다.

특히 5분 자유발언을 통해 ‘경주형 원자력 생태계’ 구축 필요성을 집행부에 지속적으로 제언하는 등 단발성 정책 제안에 그치지 않고 정책 실효성을 높이기 위한 꾸준한 의정활동을 이어왔다.

이와 함께 지역 곳곳을 직접 찾아 주민들의 목소리를 듣는 현장 중심의 소통을 강화하며, 생활 속 불편 사항 해소와 지역 현안 해결에 앞장서 주민 복리 증진에 기여했다는 평가를 받았다.

김소현 경주시의원은 “남은 임기 동안 초심을 잃지 않고 시민의 목소리에 귀 기울이겠다”며 “경주 발전과 시민 행복을 위해 의정활동에 매진하겠다”고 말했다.