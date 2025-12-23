“발 빼는 쿠팡…판매자·소비자 선택지 적어”

[헤럴드경제=김진 기자] 전국이마트노동조합이 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태를 계기로 정부의 국내 유통산업 규제 개선을 촉구했다.

전국이마트노동조합은 23일 성명을 통해 “쿠팡의 개인정보 유출 이후 소비자와 입법부를 대하는 태도 등은 아무리 외국기업이라도 한국적 정서와는 동떨어진 행보를 보이고 있다”며 “매출 올릴 때는 국내기업 이상의 혜택을 누리면서, 책임질 때는 외국기업이라고 발을 뺀다”고 지적했다.

노조는 “판매자와 소비자들은 쿠팡 외에 선택지가 많지 않은 게 현실”이라며 국내 유통산업 내 쿠팡의 독점적인 지위를 언급했다. 특히 “2011년 도입된 레거시 리테일 오프라인 대형마트 규제가 소비자 입장은 반영되었는지, 그로 인해 누가 혜택을 보았는지, 도입 취지대로 효과가 나왔는지 의문”이라며 대형마트 공휴일 의무휴업으로 대표되는 규제를 문제삼았다.

노조는 “그 사이 마트 노동자는 1만명 가까이 사라졌다”며 “폐점이 늘어나는데 어찌 고용을 유지할 수 있겠는가”라고 반문했다. 또 기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스와 관련해 “어느 누가 정부 규제가 지속되는, 한계 산업을 인수하겠는가”라며 적극적인 규제 개선을 주문했다.

노조는 “마트산업의 규제를 지속하려면 정부와 기업 노동자가 함께 참여하는 산업전환 TF를 만들어 유통 노동자와 기업의 출구전략을 병행했으면 좋겠다”고 강조했다. 이어 “감정적으로 쿠팡 영업정지를 한다면 쿠팡매출의 특징인 입점 판매자들이 75%가 중소기업, 소상공인이라는데 그에 대한 피해는 어찌할 것인가”라며 “또 소비자들의 불편은 어찌 감당할 것인가”라고 했다.

노조에 따르면 올해 10월 기준 전체 유통산업 매출 중 대형마트는 10.5%에 불과한 반면 온라인은 52%에 달한다. 2023년 쿠팡과 대형마트 3사의 매출이 역전된 이후 2024년 쿠팡의 매출은 36조원 규모로 성장했다. 이는 2013년 매출(4800억원)의 100배 수준이다.