[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 강기정 광주시장은 23일 “이재명 정부와 함께 부강한 광주의 새 지평을 열게 될 것”이라고 말했다.

강 시장은 이날 광주시청에서 송신년 기자회견을 열고 “이재명 정부와 함께 광주는 다시 한번 성장의 기회를 맞이했고, 부강한 광주로 도약할 수 있는 전환점에 서 있다”며 새해 포부를 이같이 밝혔다.

그는 “역대 최대인 3조9497억원의 내년도 정부예산은 그 신호탄이자, 광주의 목소리에 이재명 정부가 응답한 결과이기도 하다”고 설명했다.

강 시장은 “작년은 계엄과 제주항공 참사로 위기와 절망감의 시간이었다면 올해는 지하철 상부 도로 개방, 군공항 이전 합의, 역대 최대 국비 확보, 복합쇼핑몰 착공 등으로 희망과 기대감의 시간이 됐다”고 평가했다.

그는 올해 성과로 군공항 이전 문제 해결, 도시철도 2호선 공사 도로 개방, 호남선 증편, 복합쇼핑몰 추진 등을 들었다.

강 시장은 “광주는 1980년 5월과 2024년 12월 그리고 한강을 통해 민주주의로 첫 번째 등장을 했다. 이제 광주가 지켜온 민주의 가치를 성장의 기회로 이어갈 부강한 광주라는 두 번째 등장을 앞두고 있다”고 밝혔다.

이어 “여기서 ‘부(富)’는 경제적 풍요를 가져오는 산업을 키우고 일자리와 기회를 만드는 힘이며, ‘강(强)’은 광주 시민의 삶을 지탱해 주는 포용적 제도를 갖추는 힘”이라면서 “어떤 위기 앞에서도 포기하지 않았고, 함께라면 끝내 길을 만들어 온 우리는 이번에도 분명히 해낼 것이다”고 강조했다.

강 시장은 “AI(인공지능)·미래차·반도체를 삼각 축으로 미래산업을 키우겠다”며 “9대 산업의 경쟁력을 높이고 대기업의 신규 투자도 끌어내겠다”고 밝혔다.

또 “광주시는 그동안 AI 사관학교와 GCC 사관학교를 비롯해 GIST-삼성의 반도체계약학과, 전남대 등 4개 대학의 AI 융합대학 등을 지원해 튼튼한 인재 양성 사다리를 만들어 왔다”며 “광주가 잘해오던 인재 양성 사다리는 이제 이재명 정부가 전폭 지원한다”고 강조했다.

그는 “이재명 정부의 5극3특 전략에 발맞춰 더 큰 광주·전남을 준비해 가겠다”며 “광주와 전남은 교통 산업 에너지 환경을 함께 설계하며 궁극적으로 ‘광주·전남 행정통합’의 길로 나아가겠다”고 밝혔다.