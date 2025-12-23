공단기·소방단기·경폴카, 노량진과 대구에서 ‘THE START’ 설명회 진행… 많은 수험생 몰려

에스티유니타스는 12월 20일 노량진과 21일 대구에서 공무원 시험 설명회 ‘THE START’를 진행했다고 밝혔다.

2026년 공무원 채용 인원이 올해 대비 늘어날 것으로 예상되는 가운데, 국가직 9급 시험 응시 인원 증가와 경쟁률 반등을 계기로 공무원 시험에 대한 관심이 오프라인으로 이어지고 있다. 지난 1년간 에스티유니타스가 진행한 오프라인 설명회의 누적 참여자 수는 1만5천 명을 넘어섰다. 이번 ‘THE START’ 설명회에도 총 5,141명이 신청했으며, 추운 날씨에도 불구하고 직접 상담을 받으려는 수험생들의 참여가 이어졌다.

이번 설명회는 26/27년 대비 공무원 시험을 준비하는 수험생을 위해 과목별 출제 경향부터 직렬별 단기 학습 전략까지 한 자리에서 확인할 수 있도록 구성됐다. 국어 이선재, 영어 심우철, 한국사 문동균 등 공단기 대표 강사진이 직접 참여해 핵심 과목의 변화를 짚고, 단기간 성과를 내기 위한 학습 로드맵을 제시했다.

특히 이번 행사에서는 형광 목도리를 착용한 100명의 공단기 합격생이 입장하는 수험생에게 응원과 1:1 상담 프로그램을 진행해 많은 주목을 받았다. 실제 합격 과정에서 겪었던 시행착오와 직렬별 준비 전략, 루틴 설정 등 구체적인 경험을 들을 수 있어 많은 이들이 몰렸고, 상담을 받은 수험생들의 만족스러운 후기들이 이어졌다. 또한 지방에 거주하는 수험생의 참여 확대를 위해 전국 6곳(강릉·춘천·세종·대전·전주·광주)에서 탑승 가능한 왕복 셔틀버스를 운영해 비수도권 수험생들에게도 큰 호응을 얻었다.

에스티유니타스 관계자는 “설명회 현장에서 예비 수험생은 물론 학습을 진행 중인 수험생들의 높은 관심을 확인할 수 있었다”며 “이번 설명회를 계기로 공무원 시험 준비에 필요한 정보와 학습 전략을 꾸준히 제공해 나갈 계획”이라고 말했다.

‘THE START’ 설명회는 1월 10일 부산 일정을 끝으로 마무리될 예정이며, 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.