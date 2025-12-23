[헤럴드경제=문영규 기자] 국내 최대 신용카드사인 신한카드에서 가맹점 대표자 휴대전화번호를 포함, 약 19만건의 개인정보가 유출된 것으로 추정돼 개인정보보호위원회에 신고가 접수됐다.

박창훈 신한카드 대표이사는 23일 홈페이지를 통해 “일부 가맹점대표자님의 개인정보 유출에 사과드린다”며 “유출 개인정보는 가맹점 대표자님(19만2000명)의 ‘핸드폰 번호’이며, 일부 가맹점 대표자님의 경우, ‘성명, 생년월일, 성별’ 정보가 포함되어 있다”고 설명했다.

신한카드는 이날 가맹점 대표자의 휴대전화번호 18만1585건과 휴대전화번호+성명 8120건, 휴대전화번호+성명+생년+성별 2310건, 휴대전화번호+성명+생년월일 73건 등 총 19만2088건이 유출된 것으로 파악했다.

신규 카드 모집 이용 등을 위해 유출됐으며 해킹이 아닌 내부 직원의 소행인 것으로 전해졌다.

신한카드 측은 해킹 등 외부 침투로부터 비롯된 것은 아니며, 조사 결과 일부 내부 직원의 신규 카드 모집을 위한 일탈로 밝혀진 만큼 유출된 정보가 다른 곳으로 추가 확산할 염려도 없다는 설명이다.

현재까지 조사에 따르면 주민등록번호 등을 포함한 개인정보와 카드번호, 계좌번호 등 신용정보는 유출되지 않은 것으로 확인됐다. 가맹점 대표자 외 일반 고객정보 유출과도 관련이 없다고 회사 측은 밝혔다.

이번 유출은 공익 제보자가 가맹점 대표자의 개인정보가 외부로 유출됐다는 증거를 개보위에 신고하면서 드러났다.

개보위는 지난달 12일 신한카드에 관련 자료 제출을 요청했고, 신한카드는 이튿날부터 제보 자료와 내부 자료를 대조하는 등 사실관계 확인에 착수했다.

신한카드는 현재까지 확인된 조사 결과를 홈페이지에 공지하고 사과문을 게시했다. 해당 가맹점 대표자들에게 개별 안내를 진행하고 있다,

또 본인의 정보 포함 여부를 확인할 수 있는 전용 조회 페이지도 마련했다.

박창훈 대표는 “해킹 등 외부 침투가 아닌 신한카드 직원을 통해 유출돼 카드 모집 영업에 활용된 것으로 확인됐다”며 “유출 사실을 인지한 시점에 즉시 추가 유출을 차단하는 조치와 함께 관련 내부 프로세스 점검을 완료했다”고 설명했다.

박 대표는 “고객님의 소중한 정보 보호를 최우선의 목표로 삼아야 하는 회사로서, 금번 개인정보 유출로 고객님께 큰 걱정과 불편을 끼쳐드린 점에 대해 신한카드 임직원 모두가 무거운 책임을 통감하고 있다”고 했다.

그는 “향후 고객님의 개인정보 보호에 만전을 기하기 위해 유출 원인과 경위를 철저히 규명하여 관련 직원들을 엄중히 문책하고, 내·외부 보안 체계를 근본적으로 재점검/강화하는 데 최선을 다 하겠다”며 “개인정보 유출로 인해 고객님께 피해가 발생할 경우, 고객님의 피해 여부를 신속히 확인하고 보상해 드릴 것”이라고 약속했다.