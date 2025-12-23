상업 운항 확대에 따른 인력 보강 차원

[헤럴드경제=정경수 기자] 파라타항공이 항공기 도입과 노선 확대에 맞춰 4기 객실승무원 공개 채용에 나선다.

파라타항공은 경력직과 신입 객실승무원을 대상으로 두 자릿수 규모의 채용을 진행한다고 23일 밝혔다. 이번 공개 채용은 본격적인 상업 운항 확대에 따른 인력 보강 차원으로, ▷서류 전형 ▷1·2차 면접 ▷건강 검진을 거쳐 최종 합격자를 선발할 예정이다. 합격자는 내년 2월 입사하게 된다.

외국어 능력 우수자는 우대하며, 기존 1~3기 채용과 마찬가지로 경력직 객실승무원도 함께 선발해 안정적인 대고객 서비스를 유지한다는 방침이다.

특히 이번 채용에서는 ‘국민체력100 체력인증센터’에서 실시한 체력평가 결과서 제출을 의무화했다. 이를 통해 객실승무원의 핵심 역할 중 하나인 ‘기내 안전요원’으로서의 직무 수행 가능성에 대한 검증을 한층 강화했다는 설명이다.

지원은 오는 31일 오후 5시까지 파라타항공 채용 페이지를 통해 가능하며, 지원 자격과 전형 일정 등 자세한 내용은 해당 사이트에서 확인할 수 있다.

파라타항공 관계자는 “본격적인 상업 운항을 시작한 만큼 항공 산업의 책임 있는 구성원으로서 역할을 다하기 위해 승무원 채용을 신속히 진행하게 됐다”며 “안전 운항을 최우선으로 하면서도 차별화된 서비스 품질을 유지할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.