주민 대상 맞춤형 교육으로 사회적경제 이해·창업 역량 강화 기초 개념부터 운영 노하우까지 현장 중심 강의 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 지난 12월 19일 중랑구 사회적경제지원센터에서 주민들의 사회적경제에 대한 이해를 높이고 창업 역량을 강화하기 위한 ‘2025년 제2차 사회적경제 아카데미’를 개최했다.

이번 아카데미는 사회적경제에 관심 있는 구민을 대상으로, 기본 개념부터 창업과 운영 과정에서 필요한 핵심 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

이날 교육은 서울사이버대 이병욱 교수가 강사로 나서 ‘사회적경제의 기본 개념과 사회적경제조직 창업 및 운영 실무’를 주제로 진행됐다. 강의에서는 ▲사회연대경제의 의미와 흐름 ▲사회적경제조직 유형 및 지원 정책 ▲우수 운영 사례 등이 소개됐다.

이어 창업 과정에서 반드시 고려해야 할 필수 요건과 함께 운영 중 빈번하게 발생하는 위기 상황별 대처 방안도 상세히 공유해 참여자들의 큰 호응을 얻었다. 참여자들은 이번 강의를 통해 사회적경제 창업 전반을 이해하고, 구체적인 준비 과정을 익히는 시간을 가졌다.

중랑구는 앞으로도 사회적경제에 대한 주민 인식을 높이고, 관련 분야 창업을 희망하는 주민들이 안정적으로 준비할 수 있도록 사회적경제 아카데미를 지속적으로 운영해 나갈 계획이다. 아울러 온·오프라인 홍보를 강화, 교육 수요층과의 접점을 넓혀 프로그램 참여를 확대하는 등 교육 접근성도 높일 방침이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 사회적경제 아카데미가 사회적 가치를 실현하고자 하는 주민들의 창업 준비에 든든한 디딤돌이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 건강한 사회적경제 생태계 조성을 위해 교육과 지원을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.