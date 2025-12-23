이 대통령, 부산 해양수산부 청사서 국무회의 주재 오후 해양수산부 개청식 열려 “해수부 이전, 국토 균형 발전과 부산 도약의 중대한 계기 될 것”

[헤럴드경제=서영상·문혜현 ]이재명 대통령은 23일 부산 동구 해양수산부 청사에서 국무회의를 주재하고 “지금 해수부 장관이 공석 중인데, 후임 해수부 장관도 가급적이면 부산 지역에서 인재를 구해보도록 노력하고 있다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 국무회의 모두발언에서 “아쉽게도 해수부 장관이 공석”이라면서 이같이 말했다.

통일교 측으로부터 금품수수 의혹을 받으며 갑작스럽게 사퇴한 전재수 전 해수부 장관의 후임으로 부처가 부산으로 이전한 점 등을 고려해 지역인재 중에 장관을 선발하도록 노력하겠다는 것이다.

이 대통령은 이날 오후 해수부 개청식이 열릴 예정이라는 것을 밝히며 “첫 국무회의에서 해수부를 연내에 부산 이전하자고 말씀드렸는데 국민과 부산시민께 그 약속을 지키게 됐다. 해수부 이전은 국토 균형 발전과 부산 도약의 중대한 계기 될 것”이라고 했다.

이어 “가덕 신공항 (건설의) 본궤도 안착과 부산 관광 인프라 강화도 서두를 예정”이라면서 “범정부 차원의 역량을 총집중할 것”이라고 했다.

이 대통령은 이날 오후 해양수산부를 마지막으로 마무리되는 정부부처 업무보고와 관련해서도 “생중계로 진행된 업무보고를 통해서 국정운영의 투명성과 (공무원들의) 책임성이 높아지고 국민 여러분의 주권의식도 내실있게 다져졌다”면서 “실시간으로 지적하고 바로잡는 사례도 많았다”고 평가했다.

이어 “국민들의 뜻을 국정 전반에 일상적으로 반영하는 것이 바로 지금의 시대정신이고, 또 우리 국민주권정부가 나아가야 할 길”이라고 덧붙였다.

또 연말연시를 맞이해 전국적으로 많은 인파들이 몰리는 행사를 대비해 관계부처들에 “안전대책을 이중, 삼중으로 점검하고 안전인력 최대한 많이 배치하시길 바란다”고 했다.

이 대통령은 이날 해수부 부산 이전 역점 사업 중 하나인 ‘동남권 투자공사’ 관련 내용 보고를 직접 요청하기도 했다. 그는 “부산 시민이 관심 있는 사안”이라며 “지금 해사법원과 해수부 이전, 동남권 투자공사, 금융, 법제도, 행정 등이 시너지 효과가 있는 부분”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 또한 한국산 제품을 인증하는 ‘K-인증’ 마련 필요성을 거론하고 관계 부처가 맡아 추진할 것을 지시하기도 했다. 이 대통령은 “한국산에 대한 신뢰도가 중요하지 않겠나”라며 “한국 정부가 인증하는 ‘한국산’이라는 것을 표시했으면 좋겠다”고 운을 띄웠다.

이어 이 대통령은 “똑같은 제품인데, ‘이 지역, 이 지역 사람’이 만든 것은 몇 배 비싸게 팔린다고 한다. 한국산을 인정하는 그런 것을 검토해 달라”고 지시했다.

이어 이 대통령은 문화체육관광부가 이날 발표한 ‘한국인의 의식·가치관 조사’를 언급했다. 그는 “자료를 보니 ‘희망하는 미래 우리나라의 상을 물어봤다고 한다. 지금까지는 ’경제적으로 부유한 나라‘가 언제나 1등이었다”면서 “그런데 이번에 ’정치적으로 민주주의가 성숙한 나라를 가장 많이 지적했다고 한다”고 했다.

이 대통령은 계속해서 “이번에 최초로 ‘정치적으로 민주주의가 성숙한 나라’를 1등으로 뽑았다고 한다. 이것은 의미가 있다고 생각한다”면서 “앞으로 우리가 어디로 가야하는지 보여주는 것 같다”고 했다.

이 대통령은 거듭 “자원 효율적 배분, 투명하고 공정한 절차, 이것이 사회체제든 기업이든 다 흥하게 하는 것 같다”면서 “작년 12월 3일을 기점으로 우리 사회가 과거로 가는지, 미래로 가는지 결정났다고 보여지는데, 미래를 향해 희망을 가지고 뚜벅뚜벅 가야 한다고 본다”고 강조했다.