차세대 군함 창설 발표 ‘마스가 닻’ 대형군함 등 포함 20~25척 증강 “100배 더 강력”…中해군력 견제 트럼프, 한화 콕 집어 “굿 컴퍼니” 한미 ‘마스가 프로젝트’ 탄력 주목

도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간) 미 해군의 차세대 군함 창설 계획인 이른바 ‘황금함대(Golden Fleet)’ 구상을 발표했다. 극초음속 미사일 등 장거리 미사일을 갖춘 대형군함(구축함) 여러 척과 이보다 더 많은 소형 프리깃함(호위함) 등을 최대 25척까지 건조하겠다는 것이 골자다. 특히 미 해군이 도입할 신예 프리깃함은 한화와의 협력을 통해 건조될 것이라고 했다. 이에 따라 한미 정상회담을 통해 합의된 한국의 대미 조선업 투자 프로젝트인 ‘마스가(MASGA·미국 조선을 다시 위대하게)’가 본격 시동을 걸었다는 평가가 나온다.

▶한화 콕 집어 “굿 컴퍼니”…새 호위함 한화와 협력해 건조=트럼프 대통령은 이날 플로리다주 마러라고 별장에서 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 존 펠란 해군성 장관 등과 함께 기자회견을 열어 “미군은 수년간 많은 신형 군함을 건조했지만, 대체로 소형화 돼 우리가 추구하는 ‘힘을 통한 평화’ 전략에 부합하지 않는다”며 황금함대 구상을 선언했다.

트럼프 대통령은 “지난주 미 해군은 새로운 급의 프리깃함 건조 계획을 발표했다”며 “그들은 한국의 회사와 함께 일하게 될 것”이라고 말했다. 이어 이 회사가 “한화라는 좋은 회사(굿 컴퍼니)”라며, “한화가 필라델피아 해군 조선소에 50억달러(약 7조4000억원)를 투자하기로 합의했다고 했다”고 전했다.

트럼프 대통령이 언급한 조선소는 한화가 2023년 인수한 필리 조선소를 가리킨 것으로 보인다. 그는 “그곳은 과거 위대한 조선소였지만 오래전 문을 닫았고, 지금은 다시 문을 열어 미 해군과 민간 기업을 위해 일하고 있다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 군함 건조가 미국 내 조선소에서 이뤄질 것이라며, 생산 속도를 높이기 위해 기업과 동맹국 정부와 협력해 조선소 현대화를 추진하겠다고 밝혔다. 그는 “군함은 10~15년 뒤가 아니라 지금 당장 필요하다”고 강조했다.

미 해군이 한화의 도움을 얻어 새로 도입하려는 프리깃함은 트럼프 대통령이 이날 발표한 ‘황금함대’에 편제된다. 이에 따라 한미 간 조선·방산 협력을 축으로 한 ‘마스가 프로젝트’가 트럼프 2기 행정부에서 실질적인 성과를 낼 수 있는 발판이 마련됐다는 분석이다.

▶금사랑 트럼프, ‘골든 플리트’ 직접 명명…“전세계 적들에 공포”=트럼프 대통령은 이날 새로 도입될 프리깃함을 시작으로 함정 건조 규모를 단계적으로 확대하겠다는 구상도 공식화했다. 그는 “우선 두 척을 건조하고, 매우 빠르게 8척을 추가해 총 10척을 확보한 뒤 궁극적으로는 20~25척까지 늘릴 것”이라고 말했다.

이날 트럼프 대통령은 황금함대에는 극초음속 미사일을 포함한 강력한 장거리 미사일을 탑재한 대형 구축함과, 이보다 더 많은 수의 소형 수상전투함으로 구성된다고 소개했다. 그는 과거 미 해군의 고속 전함이었던 아이오와급과 비교하며 “100배는 더 강력할 것”이라며 “이런 전함은 전례가 없다”고 주장했다.

현재 미 해군의 주력함은 배수량 약 9500톤의 알레이버크급 구축함이지만, 트럼프 대통령은 이들 함정으로는 향후 해군력 경쟁에서 충분하지 않다고 판단하고 있다. 이에 따라 차세대 구축함은 배수량을 3만톤까지 확대하고, 전자기 레일건과 지향성 에너지 레이저 같은 미래형 무기를 탑재할 수 있도록 설계될 예정이다. 트럼프 대통령은 “세계에서 가장 정교한 레이저와 핵무기, 현재 개발 중인 순항 미사일도 발사할 수 있을 것”이라고 말했다.

그는 새로 만들 2척의 신세대 전함을 새롭게 추가된 ‘트럼프급’ 전함이라고 소개하며 첫 ‘트럼프급’ 전함의 이름은 ‘USS 디파이언트(Defiant·도전 또는 반항의 의미)’로 정했다고 덧붙였다.

또 대형 항공모함 3척을 건조 중이며, 잠수함도 12~15척 건조 중이거나 건조에 들어갈 예정이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 황금함대는 3만~4만톤의 “가장 크고, 가장 견고하며, 가장 중무장한 함정”을 기함으로 도입하게 될 것이라고 설명했다.

트럼프 대통령은 “2차 세계대전 당시 미국은 하루 평균 4척 이상의 선박(군함)을 건조했다”며 “그런 능력을 우리가 잃게 된 것은 비극이며, 우리는 조선 능력을 회복할 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령이 직접 관여한 것으로 알려진 황금함대 구상은 인도·태평양 지역에서 급속히 확장 중인 중국 해군력을 견제하기 위한 전략의 일환이다. 그는 “우리가 건조할 군함은 세계 역사상 최대 규모가 될 것이며, 미국의 군사적 우위를 유지하고 조선 산업을 부흥시키며 전 세계의 적들에게 공포를 불러일으킬 것”이라고 말했다.

월스트리트저널(WSJ)은 미 당국자를 인용해 “해군은 2030년 첫 선체 인수를 목표로 경쟁입찰 절차를 시작할 예정”이라고 전했다. 트럼프 대통령이 최근 서명한 국방수권법(NDAA)에는 신형 군함 건조를 위한 예산 260억달러가 반영돼 있다. 정목희 기자