장기계약·공급선 다변화 추진 카타르 등 6개국서 LNG 도입

한국가스공사가 40여 년간 추진해온 액화천연가스(LNG) 공급선 다변화와 장기계약 전략을 바탕으로 내년 3월까지 국내에 천연가스를 안정적으로 공급할 수 있을 것으로 전망된다.

23일 에너지업계에 따르면 가스공사는 카타르·호주·미국·말레이시아 등 6개국으로부터 장기계약 기반의 LNG를 도입하며 중단 없는 천연가스 공급 체계를 유지하고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 정세 불안, 기후변화로 인한 공급 중단 리스크를 최소화하기 위해 가스공사가 지난 40년 간 공급선을 다변화하려는 노력을 기울여온 결과다.

가스공사는 전체 천연가스 수요의 약 80%를 기간계약으로 확보하고 있다. 다수 국가와 유가·가스가격 연동 방식의 장기계약을 체결해 LNG를 도입하고 있어 시장 변동성에도 국내 공급 중단 가능성은 상대적으로 낮다는 평가다.

또한 국제 시장 동향과 국내 수급 상황을 종합적으로 고려해 장기계약 물량 외에도 현물 구매와 해외 지분투자 물량 도입을 통해 필요한 물량을 조기에 확보했다.

가스공사는 “수요가 집중되는 극동절기 시작 전에 만재재고(저장시설의 약 90% 수준) 물량을 이미 채웠다”면서 “내년 3월까지 국내에 안정적으로 천연가스를 공급할 것으로 보인다”고 말했다. 천연가스 수요 예측의 정확성을 높이는 데에도 만전을 기하고 있다.

최연혜(왼쪽 두 번째) 가스공사 사장은 “에너지 안보의 중요성이 더욱 높아진 지금, 가스공사는 만반의 대응태세를 갖춰 어떠한 위기 상황에서도 국민이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 천연가스 안정적 수급에 최선을 다하겠다”고 말했다. 배문숙 기자