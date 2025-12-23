의회, 시한 위반 문제 삼아 법적 조치 검토 클린턴 측 “우린 보호 필요 없어…남은 자료 즉각 공개하라” 피해자들 “대폭 가림 처리로 진실 은폐…피해자만 노출”

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 도널드 트럼프 행정부가 이른바 ‘엡스타인 파일’ 공개 시한을 넘기면서 논란이 확산되고 있다. 법률상 공개 기한을 지키지 않은 데다 일부 자료만 선별적으로 공개했다는 비판이 커지자, 미 의회 일각에서는 법적 조치를 추진하는 움직임까지 나오고 있다. 엡스타인 사건 피해자 단체와 빌 클린턴 전 대통령 측도 잇따라 정부 대응을 문제 삼으며 공개를 촉구했다.

척 슈머 민주당 상원 원내대표는 22일(현지시간) 법무부의 공개 지연이 법 위반에 해당한다며 상원이 소송을 제기하거나 관련 소송에 합류해야 한다는 결의안을 제출했다. 슈머 원내대표는 “투명성 대신 트럼프 행정부는 극히 일부 자료만 공개했고, 그마저도 대폭 가림 처리됐다”며 “이는 노골적인 은폐”라고 비판했다. 다만 상원이 휴회 중이고 공화당의 지지가 없는 상황이어서 결의안이 실제 통과될 가능성은 높지 않다는 평가다.

공화당 내에서도 비판의 목소리가 나왔다. 토머스 매시 공화당 하원의원은 X(옛 트위터)에 “법무부는 부유하고 권력 있으며 정치적 연줄이 있는 사람들을 보호하는 일을 중단해야 한다”고 적었다. 그는 민주당의 로 칸나 하원의원과 함께 엡스타인 수사 관련 문서 전면 공개를 요구하며 초당적 공조에 나서고 있다. 두 의원은 필요할 경우 다음 달 팸 본디 법무부 장관을 상대로 의회모독 혐의 고발안을 제출하겠다고 밝혔다.

빌 클린턴 전 대통령 측도 공개 지연을 비판했다. 클린턴 전 대통령의 공보담당자인 앙헬 우레냐는 성명을 통해 “트럼프 대통령이 법무장관에게 클린턴이 언급되거나 그의 사진이 포함된 남은 자료가 있다면 즉각 공개하라고 지시해야 한다”며 “지금까지 공개된 내용과 방식만 봐도 누군가 또는 무언가가 보호되고 있다는 점은 분명하다”고 밝혔다. 그는 “우리는 그런 보호가 필요하지 않다”고 덧붙였다.

엡스타인 피해자 단체들도 강하게 반발했다. 이들은 성명에서 지금까지 공개된 자료가 “전체 파일 중 극히 일부에 불과하며, 아무런 설명 없이 비정상적이고 극단적인 가림 처리가 이뤄졌다”고 비판했다. 특히 일부 피해자 신원은 가려지지 않아 “현실적이고 즉각적인 피해가 발생했다”고 주장했다.

이 같은 논란에 대해 도널드 트럼프 대통령은 22일 플로리다주 마러라고 자택에서 기자들과 만나 “공화당이 거둔 엄청난 성과로부터 주의를 돌리려는 수작”이라고 반박했다. 그는 또 “나는 빌 클린턴을 좋아한다. 그의 사진이 공개되는 것도, 내 사진이 나오는 것도 싫다”며 “모든 사람이 엡스타인과 친했다. 사진만으로 무고한 사람들의 평판이 망가진다”고 주장했다. 트럼프 대통령이 엡스타인 파일 공개 지연과 선별 공개 의혹에 대해 공개적으로 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다.

앞서 팸 본디 법무부 장관은 ‘엡스타인 파일 투명성 법’에 따라 이달 19일까지 관련 문서를 전면 공개해야 했지만, 법무부는 시한 당일 일부 문서만 공개하고 나머지는 수주에 걸쳐 공개하겠다고 밝혔다. 이후 트럼프 대통령이 등장하는 사진 등 일부 자료가 하루 만에 삭제됐다가 다시 공개되는 등 혼선도 빚어졌다.

AP통신은 현재까지 공개된 자료에서 새로운 사실은 거의 드러나지 않았으며, FBI 피해자 인터뷰나 기소 결정 과정 관련 내부 문서 등 핵심 기록은 포함되지 않았다고 지적했다. 영국 앤드루 왕자 등 엡스타인과 밀접한 관계를 맺었던 유력 인사들이 언급된 자료도 다수 빠졌다고 덧붙였다.