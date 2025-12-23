[헤럴드경제=신주희 기자] 연말로 갈수록 코스닥 시장을 다시 보자는 목소리가 커지고 있다. 계절적으로 연말·연초에 코스닥이 상대적으로 강한 흐름을 보여온 데다 내년부터 시장 개편이 본격화되면서 정책 기대감이 함께 작용하고 있어서다.

다만 연초까지 반등에 성공하기 위해서는 외국인과 기관의 수급 참여가 관건이라는 분석이다.

23일 코스콤 체크 엑스퍼트 플러스에 따르면 2016년부터 2025년까지 최근 10년간 코스닥의 월별 수익률을 분석한 결과, 12월 평균 수익률은 2.78%로 집계됐다. 전체 월평균 수익률이 0.46%에 그친 것과 비교하면 연말 성과가 두드러진다. 같은 기간 코스피의 12월 평균 수익률은 1.76%로, 코스닥 상승률이 코스피를 웃돌았다.

코스닥 시장이 연말에 반짝 오르는 건 ‘1월 효과(January Effect)’ 때문이다. 1월 효과란 연말을 지나 연초로 접어들면 전년도 부진했던 종목, 특히 소형주와 가치주 등 낙폭과대 종목의 상대 수익률이 높아지는 경향을 말한다.

더욱이 연말·연초에 코스닥 상위 업종과 맞물린 글로벌 이벤트가 집중된다는 점도 코스닥 시장의 매력을 높이는 요인이다. 헬스케어 업종은 매년 초 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPHC)가 열리면서 기대감이 커지는 분야다. 반도체와 로봇 등 기술주는 1월 초 미국 라스베이거스에서 개최되는 CES를 전후로 주가가 오르는 경향을 보인다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 “코스닥의 코스피 대비 상대수익률은 연말·연초에 양호한 흐름을 보여왔다”라며 “개인 수급 복귀와 함께 헬스케어는 JPMHC, 반도체·로봇 CES 등 코스닥 시장을 구성하는 상위 업종과 관련된 국제행사 개최가 영향을 미쳤다”고 설명했다.

그는 또 “코스닥150 내 헬스케어·반도체·기계 업종의 시가총액 비중이 지난해 대비 3.8%포인트 늘어난 61.8%에 달하는 만큼, 관련 이벤트의 영향력은 올해 더 커질 수 있다”고 덧붙였다.

내년에는 수급 구조 변화도 기대되고 있다. 코스닥 부양책과 모험자본 활성화 기조가 이어질 경우 기관의 안정적인 자금이 코스닥으로 흘러들 가능성이 있다는 평가가 나온다.

외국인 투자자의 코스닥 시장 유입도 기대되는 지점이다. 그동안 외국인은 대형주 중심으로 거래하면서 코스닥에서는 뚜렷한 주체로 자리 잡지 못했다. 현재 코스닥 시장 거래의 70~80%는 개인투자자가 차지하고 있다. 다만 내년부터 외국인 통합계좌 제도가 활성화되면 접근성이 개선되면서 코스닥으로의 자금 유입 여지가 생길 수 있다는 전망이 나온다.

기관과 외국인 자금이 본격적으로 유입되기 위해서는 부실기업 퇴출이 선행돼야 한다는 지적도 나온다. 한 투자업계 관계자는 “코스닥 시장의 시가총액 증가율이 코스피보다 높은데도 지수가 정체된 이유는 부실 기업이 누적된 구조에 있다”며 “지수 레벨을 끌어올리려면 상장폐지 기준 강화를 피하기 어렵다”고 말했다.

실제로 금융위원회는 ‘코스닥 시장 신뢰 혁신 제고 방안’을 통해 상장폐지 심사 요건을 단계적으로 강화하기로 했다. 시가총액 기준은 내년 150억원으로 상향되고, 매출액 요건도 2027년부터 50억원으로 높아진다.