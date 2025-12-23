사업비 약 1342억원…2029년 말 준공 예정

[헤럴드경제=김희량 기자] DL건설은 한국토지주택공사가 추진하는 의정부법조타운 S3BL 아파트 건설공사 2공구를 수주했다고 23일 밝혔다.

DL건설은 이를 통해 의정부시 고산동 일대 약 7만8000㎡(약 2만3000평)에 지하 2층~지상 최고 25층, 8개동 총 544세대의 공동주택 및 부대복리시설을 조성하게 된다. 사업비는 약 1342억원(VAT 포함) 규모이다.

세대 구성은 59㎡형 412세대(59A 269세대, 59B 129세대, 59B1 14세대)와 81㎡형 132세대(81A 86세대, 81B 42세대, 81B1 4세대)로 구성된다.

본 사업은 조달청이 발주하고 한국토지주택공사(LH)가 수요처인 공공분양아파트 건설 프로젝트로 종합심사낙찰제(종심제) 방식으로 진행됐다. 2026년 4월 말 착공 예정이며 약 42개월의 공사 기간을 거쳐 2029년 10월 말 준공이 목표다.

의정부법조타운 공공택지지구는 지난 2022년 5월 30일 지구 지정 후, 2024년 7월 2일 지구 계획이 승인됐다..의정부시 고산동 및 용현동 일대 약 51만4000㎡ 규모의 택지지구로 그 중 26.6%인 약 13만7000㎡에 4037호 주택이 공급될 예정이다.

DL건설 관계자는 “이번 의정부법조타운 S3BL 아파트 건설공사 수주는 당사의 기술력과 신뢰도를 인정받은 결과”라며 “이에 보답할 수 있는 고품질의 공공주택을 선보이겠다”고 말했다.

DL건설은 하반기에 ▷서울 중화동 모아타운 ▷홍천양수발전소 1·2호기 ▷광명시흥 공공주택지구 S2-4·6BL 등 다양한 프로젝트를 연이어 수주하며 사업 경쟁력을 확대 중이다.