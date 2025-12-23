2022년 말 취항 이후 약 34만명 탑승 화물 물동량도 지속 성장

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공은 인천-시드니 노선이 2022년 12월 취항 이후 여객 및 화물 물동량이 동반 성장하며 대표 장거리 노선으로 자리매김했다고 23일 밝혔다.

티웨이항공에 따르면 인천-시드니 노선은 현재까지 총 1131편을 운항했으며, 34만여 명의 누적 탑승객을 수송했다.

탑승객 국적 비중은 ▷대한민국(76%) ▷호주(7%) ▷몽골(2%) ▷기타(15%) 순이며, 탑승 성별은 여성(56%)이 남성(44%)보다 더 높게 나타났다. 연령대별로는 ▷20대(28%) ▷30대(17%) ▷50대(13%) ▷40대(12%) ▷10대(9%) ▷그 외(21%) 순으로, 20대가 가장 높은 탑승 비율을 보였다.

화물에서는 지금까지 약 5259톤의 수출입 화물을 운송했다. 지난 2023년에는 약 859톤에서 2024년 약 1700톤으로 2배 이상 화물 운송량이 증가했으며, 2025년에는 연말까지 약 2700톤을 기록할 것으로 예상된다.

대형기의 벨리 카고 스페이스를 활용해 전자, 자동차 부품과 기계류 등 대형 화물을 ULD(항공화물 탑재 용기)에 적재하면서 안정적인 화물 실적을 보이고 있다.

인천-시드니 노선은 현재 주 5회(월·수·금·토·일요일) 운항 중이며, 출발 편은 인천국제공항에서 오후 9시 40분경 출발해 시드니공항에 현지 시각 다음 날 오전 10시 15분에 도착한다. 귀국 편은 현지 시각 오후 12시 15분 시드니공항을 출발해 한국 시각 오후 9시 15분경 인천에 도착하는 일정이다.

시드니 노선에 투입되는 A330-300 항공기는 비즈니스 세이버 클래스와 이코노미 클래스를 운영하고 있다. 기내식은 클래스별 구분 없이 편도 기준 2회씩 제공된다.

이처럼 티웨이항공은 2022년 이후 대형기 도입에 따른 장거리 노선 다각화를 통해 여객, 화물 운송 모두 지속 성장 중이다.

티웨이항공 관계자는 “티웨이항공의 첫 장거리 노선인 인천-시드니 노선은 많은 분들의 관심과 사랑 덕에 3주년을 맞이할 수 있었다”며 “앞으로도 안전 운항을 최우선으로 항상 편안하고 행복한 여정이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.