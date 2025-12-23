국내 완성차와 배터리 동맹 46파이 원통형으로 주행거리·충전 속도 동시 공략

[헤럴드경제=정경수 기자] 삼성SDI와 KG모빌리티가 손잡고 차세대 전기차용 배터리팩 기술 개발에 나선다. 국내 완성차 업체와의 전략적 협력을 통해 차세대 배터리 시장 주도권을 강화한다는 복안이다.

삼성SDI와 KGM은 지난 22일 서울 중구 KG타워에서 ‘차세대 전기차용 배터리팩 개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 23일 밝혔다. 협약식에는 최익규 삼성SDI 소형사업부장, 조한제 마케팅팀장과 곽정현 KGM 사업전략부문장, 권용일 개발·생산 부문장 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 양사는 삼성SDI의 46파이 원통형 배터리셀을 적용한 배터리팩 기술을 공동 개발하고, 차세대 배터리팩 개발을 위한 기술 및 업무 교류를 확대한다. 개발된 배터리팩은 향후 KGM이 선보일 차세대 전기차에 탑재될 전망이다.

양사는 단기 협력에 그치지 않고 글로벌 배터리 시장 전략 수립, 공동 연구개발(R&D) 등 중장기적 관점의 전략적 파트너십 구축에도 합의했다. 배터리 기술 고도화와 사업화 가능성을 함께 모색하겠다는 구상이다.

이번 협력의 핵심인 삼성SDI의 46파이 원통형 배터리는 높은 에너지 밀도를 기반으로 긴 주행거리와 빠른 충전 성능을 동시에 구현할 수 있는 것이 특징이다. 향상된 안전성과 내구성을 갖춰 다양한 주행 환경에서도 안정적인 성능을 발휘한다는 평가다.

특히 고용량 하이니켈 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 양극재와 삼성SDI의 특허 소재인 SCN(실리콘탄소복합체) 음극재를 적용해 배터리 스웰링 현상을 크게 줄이고 수명을 대폭 늘렸다. 여기에 탭리스 구조를 도입해 내부 저항을 낮추고 전류 흐름을 최적화함으로써 고출력과 급속충전 성능도 강화했다. 열 확산 구조 개선과 제조 공정 고도화를 통해 안전성과 품질 신뢰성 역시 확보했다.

삼성SDI는 이번 협약을 통해 46파이 원통형 배터리의 기술 경쟁력을 다시 한번 입증하는 동시에, 전기차 배터리 사업의 매출 기반을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

삼성SDI 관계자는 “이번 협력은 국내외 전기차 시장에서 46파이 원통형 배터리의 차별화된 기술력을 인정받았다는 데 의미가 있다”며 “차세대 글로벌 배터리 시장에서 기술 리더십을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

곽정현 KGM 사업전략부문장은 “삼성SDI와의 협력을 통해 전기차 배터리 소재 다변화 등 급변하는 산업 환경과 정책 변화에 능동적으로 대응하고, 배터리팩 개발 역량을 강화함으로써 미래 경쟁력 확보와 글로벌 시장에서의 안정적인 성장을 위한 기반을 마련했다”며 “앞으로도 핵심 성장동력인 전동화 기술 개발을 가속화해 지속가능한 성장 기반을 다져 나가겠다”고 말했다.