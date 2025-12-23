마을버스 정보안내단말기(BIT) 관리주체 일원화...고장 시 신속 대응체계 구축
온열의자 198개 통합관리시스템 연계...실시간 모니터링, 원격제어로 주민불편 최소화
[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 대중교통 이용 편의를 높이기 위해 마을버스 정보안내단말기(BIT) 관리주체를 일원화, 버스정류소 온열의자 통합관리시스템을 구축한다.
이번 개선은 버스정류소 기반 시설의 효율적인 유지관리와 고장 발생 시 신속한 대응으로 이용 주민의 불편을 최소화하기 위해 추진됐다.
구는 마을버스 정류소에 설치된 정보안내단말기 총 55대(구 설치 42대, 기존 조합 설치 13대)의 운영관리체계를 일원화해 도착정보의 정확도와 신속한 장애 대응 체계를 구축한다.
그동안 13대의 마을버스 BIT는 서울시와 마을버스 조합 간 협약을 통해 마을버스 조합이 설치·운영해왔으나 노후 장비 교체 및 고장 대응 등이 지연되며 주민 불편이 지속되어 왔다.
이에 구는 마을버스 조합에서 설치·관리하고 있는 단말기 13대를 직접 관리하기로 하고, 노후화 및 고장 등이 있는 단말기를 순차적으로 정비할 계획이다.
또 겨울철 주민이 더 따뜻하고 안전하게 대중교통을 이용할 수 있도록 관내 198개소 버스정류소에 설치된 온열의자 작동여부 점검을 완료하고, 연내 모든 온열의자를 통합관리시스템과 연계할 예정이다.
통합관리시스템 연계가 완료되면 실시간 모니터링이 가능해지고 온도, 운영시간 등을 원격으로 조절할 수 있게 돼 신속한 장애 대응과 시설 운영 효율성을 높일 수 있다.
양천구는 지난해 서울시 자치구 최초로 모든 마을버스 정류소에 정보안내단말기(BIT)를 설치, 실시간 교통 정보를 제공함으로써 마을버스 이용 편의를 크게 향상시킨 바 있다.
이기재 양천구청장은 “대중교통은 주민의 발이자 일상으로 작은 불편도 세심히 챙겨야 한다고 생각한다”며 “이번 관리체계 개선으로 더욱 편리하고 쾌적한 이용 환경을 마련, 유지보수 역량을 강화해 버스정류소 이용 불편에 신속히 대응하겠다”고 밝혔다.
