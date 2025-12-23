[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대 평생교육원은 지난 19일 달구벌여성인력개발센터 302호에서 지역 간호사 및 간호조무사 20명을 대상으로 ‘잡 매칭 데이Ⅱ - AI 활용 역량 강화 특강’을 열었다.

달구벌여성인력개발센터와 공동 주관한 이번 특강은 RISE사업의 일환으로, 급변하는 디지털 헬스케어 시대에 발맞춰 간호 의료 인력이 인공지능(AI) 기술을 실무에 적용하고 디지털 마케팅 역량까지 갖출 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

교육은 ‘보건인 AI 디지털 리터러시’를 주제로 진행됐다.

참가자들은 AI가 의료 현장의 혁신 도구임을 이해하고, ▲챗GPT를 활용한 온라인 마케팅 전략 ▲병원 브랜딩을 위한 바이럴 마케팅 기법 ▲AI 애플리케이션 기반 영상 콘텐츠 제작 실습 등 현장에서 즉시 활용 가능한 실무 기술을 집중적으로 익혔다.

박희옥 평생교육원장(간호학과 교수)은 “의료 현장에서도 환자와 효과적으로 소통하고 의료 서비스를 알리기 위해 디지털 리터러시가 필수 역량”이라며 “앞으로도 지역 의료 인력들이 임상 전문성뿐만 아니라 AI 활용 능력까지 겸비한 미래형 인재로 거듭날 수 있도록 맞춤형 프로그램을 확대하겠다”고 말했다.