[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 지난 18일 대전시 비씨씨킹덤에서 대전·충남지역에서 활동 중인 졸업동문 재직자를 초청해 취업연계 간담회를 개최하고 지역을 넘어선 실질적인 취업 협력 네트워크 구축에 나섰다.

이번 간담회는 대전·충남지역 주요 대학 간호학과 교수진과 건양대병원, 대전성모병원, 을지대병원, 대청병원 등 지역 거점 병원에서 재직 중인 우수 졸업동문, 그리고 교육 현장에서 활동 중인 보건교사들이 참석한 가운데 진행됐다.

참석자들은 임상 및 교육 현장의 채용 동향과 간호·보건 인력 수요를 공유하고, 재학생들의 진로 설계와 취업 연계를 위한 협력 방안을 폭넓게 논의했다.

이날 간담회에서는 병원·대학·교육 현장의 채용 트렌드 공유, 재학생 대상 멘토링 및 취업 특강 연계, 의료기관 및 교육기관 수요를 반영한 맞춤형 전문인력 양성 방향, 산학·교육 연계형 취업 프로그램 발굴 등을 중심으로 현장 수요를 반영한 실질적이고 지속가능한 협력 모델에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

경북보건대 최영아 학부장은 “졸업동문은 대학과 산업 현장을 연결하는 가장 강력한 연결고리”라며 “앞으로도 권역별 동문 네트워크를 지속적으로 확대해 학생 생애주기별 맞춤형 진로·취업 지원을 강화하겠다”고 말했다.

경북보건대 이은직 총장은 “졸업동문은 대학의 역사이자 미래를 잇는 가장 든든한 자산”이라며 “개교 70주년을 맞는 경북보건대는 그동안 축적해 온 교육 역량과 강력한 동문 네트워크를 바탕으로, 학생 한 명 한 명의 진로와 취업까지 책임지는 실천 중심 대학으로 도약해 나가겠다”고 밝혔다.