UN 5사무국 부산 유치 및 K-POP 아레나 건설 제안

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 해양기술사인 이영호 전 국회의원이 22일 부산상공회의소 대강당에서 ‘세계해양수도 부산 완성 비전’을 주제로 특별 강연을 열었다. 부산포럼 초청으로 이날 부산을 방문한 이 전 의원은 강연에서 21세기 신(新)해양시대를 맞아 부산이 단순한 항만도시를 넘어 글로벌 해양 거버넌스의 중심지로 도약해야 한다며 ‘통합’과 ‘개혁’의 양대 전략을 제시했다.

이 전 의원은 먼저 ‘통합 전략’으로 부산의 정신적 구심점을 바로 세우는 작업이 필요하다며 ‘순직 선원 위령탑 예우 격상’을 제안했다. 그는 “국가 경제의 기틀을 닦은 해양인들을 순국선열 수준으로 예우함으로써 해양 주권 수호를 위한 국민적 공감대를 형성해야 한다”고 강조했다.

아울러 ‘UN 제5사무국 부산 유치’를 추진하고, 해양수산부 등 관련 기관의 실질적 이전과 정책·연구·산업 간 유기적 네트워크 구축을 통해 ‘완성형 해양 거버넌스’를 마련해야 한다고 밝혔다.

‘개혁 전략’으로는 ▷해양 K-바이오(K-BIOTECH) 육성과 ▷북극항로 개척을 제안했다. 부산 특화 고부가가치 바이오산업을 통해 경제 영토를 확장하고, 글로벌 물류 패러다임 변화에 선도적으로 대응해야 한다는 설명이다.

또 문화와 관광의 융합을 위해 ‘5만석 규모의 K-POP 아레나’ 건립 필요성도 강조했다. 그는 “대규모 공연 인프라를 통해 K-컬처와 해양 관광을 결합함으로써 부산을 전 세계인이 찾는 글로벌 문화 허브로 탈바꿈시켜야 한다”고 말했다. 이날 강연회에는 부산 지역 정·재계 관계자와 시민단체 인사 등 500여명이 참석했다.