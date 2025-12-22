[헤럴드경제=최원혁 기자] 조국 조국혁신당 대표가 이준석 개혁신당 대표를 두고 ‘통일교 관련 조사를 받고 있다’고 발언한 데 대해 “착각해서 잘못 말한 것”이라며 공식 사과했다.

22일 조 대표는 자신의 페이스북을 통해 “이 대표가 공천개입 관련 혐의로 특검에 피의자 신분으로 소환된 사실을 통일교 건으로 순간 착각해 잘못 말했다”며 “이 대표께 미안하다는 말씀을 드린다”고 밝혔다.

앞서 조 대표는 이날 KBS 라디오 ‘전격시사’에 출연해 ‘국민의힘과 개혁신당이 통일교 특검법을 전격 합의했는데 어떻게 보느냐’는 질문에 “장동혁 국민의힘 대표나 이 대표 같은 경우 지금 통일교 연관 문제가 거론되고 있지 않느냐”고 답한 바 있다. 그러면서 “특히 이 대표는 물론 피의자는 아니지만 피의자 또는 참고인으로 조사를 받고 있는 것으로 알고 있는데 통일교 특검을 주장할 자격이 있는지 의심스럽다”고 덧붙였다.

조 대표의 발언 이후 파장이 확산되자 개혁신당은 조 대표를 향해 “해당 발언이 사실이 아님을 공개적으로 명확히 인정하고 사과하라”고 요구했다.

이기인 개혁신당 사무총장은 같은 날 입장문을 통해 “(조 대표의 발언은) 명백히 사실과 다르다”며 “이 대표는 통일교 관련 사안으로 피의자도, 참고인도 아니며 어떠한 수사기관의 조사도 받은 사실이 전혀 없다”고 반박했다.

이어 “그럼에도 공영방송을 통해 마치 수사 대상인 것처럼 언급한 것은 특정 인물에게 범죄 연관성을 암시하는 중대한 허위사실 유포에 해당한다”며 “공당의 대표이자 전 법무부 장관을 지낸 인물로서 최소한의 사실 확인조차 없이 무관한 인물에게 의혹과 누명을 씌운 데 대해 깊은 유감을 표한다”고 목소리를 높였다.