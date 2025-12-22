[헤럴드경제=장연주 기자] 중국의 한 기업이 장기근속 장려책으로 직원들에게 아파트 18채를 제공하는 계획을 발표했다. 이에 따라 직원들은 회사에 5년만 근무해도 30평~40평 아파트를 얻게 돼 화제가 되고 있다.

21일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 최근 회사 임원이 공개한 채용 공고에는 5년 동안 회사에 재직하는 직원에게는 ‘무료 아파트’가 제공된다는 내용이 담겨 있다.

중국 남동부 저장성 원저우에 위치한 저장궈성자동차기술유한공사는 자동차용 체결 부품 제품을 전문으로 생산하는 회사다. 450명이 넘는 직원을 보유한 이 회사는 지난해 총 4억9000만 위안(약 1031억 )의 생산액을 기록했다고 발표했다.

회사 총괄 책임자인 왕자위안은 원저우에 이주 노동자가 많은 점을 고려해 숙련된 기술 및 관리 인력에게 보상하는 것을 목표로 한다고 설명했다.

그는 한 언론과의 인터뷰에서 “올해는 아파트 5채를 분양했으며, 내년에는 8채를 추가로 분양할 계획”이라며 “향후 3년간 총 18채를 분양할 예정”이라고 밝혔다.

그는 이어 “저희의 목표는 뛰어난 인재를 유치하고 핵심 경영진을 유지하는 것”이라고 강조했다.

왕씨에 따르면, 모든 아파트는 회사에서 5㎞ 이내에 위치해 있으며 크게는 100~150㎡(약 30평~45평)다. 이 지역의 중고 주택 평균가격은 ㎡당 7000~8500위안(약 147만~168만원)이다.

실제로 이 회사에 재직중인 직장인 부부 한쌍은 이미 144㎡ 규모의 주택을 받았다.

직원들은 주택 계약서에 서명하고 회사가 리모델링을 완료한 후 입주해야 한다. 5년 근속기간이 완료되면 주택은 공식적으로 직원 명의로 이전되며 직원들은 회사에 리모델링 비용을 상환해야 한다.

왕씨는 회사가 이미 1000만 위안(약 21억) 이상을 투자해 아파트 18채를 매입했다고 밝혔다.

올해는 5채의 아파트를 직원에게 무상으로 제공했는데 이 가운데 2채는 회사 내에서 신입사원에서 관리직으로 승진한 직원들에게 주어졌다.

왕 씨는 해당 직무들이 비교적 높은 수준의 기술을 요구하며, 신입 졸업생들이 즉시 숙달할 수 있는 자리가 아니라 시간과 경험이 필요한 자리라고 강조했다.

왕씨는 “직원들이 성실하게 일한다면 회사가 매년 백만 위안을 절약하는데 기여하는 것도 불가능한 일은 아니겠나”라며 “운영 비용을 절감하고 품질 관리를 강화하기 위해 이 같은 혜택을 걸고 나선 것”이라고 설명했다.

이 회사 회장인 투카이춘은 이 같은 계획이 중간 관리자들에게 보상을 제공하고 상하이와 쑤저우 같은 도시의 최고 인재들을 원저우로 이주시켜 정착하도록 유치하는데에도 목적이 있다고 밝혔다.

이 같은 파격 혜택에 대해 누리꾼들은 “5년간 열심히 일하면 집을 얻다니”, “임금 인상 보다 훨씬 효과적인 조치”, “회사의 마인드가 대단하고 부럽다” 등 놀랍다는 반응을 보였다.