서울시 25개 자치구 가운데 유일... 보건복지부 장관표창 수상 전국 229개 지자체 대상 종합평가서 우수 성과 인정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 22일 보건복지부가 주관한 ‘2025년 기초생활보장 우수지자체 포상’에서 보건복지부 장관표창을 수상했다고 밝혔다. 서울시 25개 자치구 가운데 유일하다.

‘보건복지부 기초생활보장 우수 지자체 포상’은 국민기초생활보장제도의 안정적인 운영과 수급자 권익 보호를 위해 매년 전국 229개 시·군·구를 대상으로 연중 업무 수행 실적을 종합적으로 평가해 우수 지자체를 선정하는 제도다.

평가 항목은 ▲기초생활보장 신규 수급자 발굴률 ▲생계·해산·장제급여 예산 집행률 ▲행복e음 변동알림 처리 현황 ▲긴급복지지원 신속처리율 ▲의사무능력자 급여관리 실적 ▲지방생활보장위원회 운영 등으로, 기초생활보장 분야 전반에 대한 운영 성과를 종합적으로 심사한다.

구는 체계적인 행정 운영과 현장 중심의 복지 업무 추진을 통해 전반적인 평가 항목에서 우수한 성과를 거두며 수상의 영예를 안았다. 특히 최근 2년간 서울시 내 수상 자치구가 없었던 상황에서 이뤄낸 성과라는 점에서 더욱 의미가 크다.

오승록 노원구청장은 “이번 수상은 단기간의 성과가 아닌, 현장에서 묵묵히 업무를 수행해 온 담당자들의 노력이 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 복지 사각지대 해소를 위해 지속적으로 노력해 구민이 신뢰할 수 있는 복지 행정을 추진해 나가겠다”고 말했다.