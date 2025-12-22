[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 정기환)와 과천시(시장 신계용)는 지난 19일 과천시청에서 ‘재난 및 안전사고 예방 공동대응을 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 국민의 생명과 안전을 우선하는 정부 국정운영 방침에 대한 상호 공감대를 확인하고, 한국마사회와 과천시가 함께 재난 및 안전사고 예방에 적극 협력할 것을 확인하기 위해 마련되었다.

이날 협약식에는 정기환 한국마사회장과 신계용 과천시장을 비롯해 과천시 행정안전국장, 안전기획팀장 및 한국마사회 안전관리단장, 시설처장 등 양측기관 관계자들이 참석해 협력의지를 다졌다.

협약에 따라 양 기관은 재난상황 공동대응을 위한 비상연락망 상호교환 및 핫라인 구축, 재난상황 신속대응 역량강화를 위한 정보 공유, 지역사회 재난예방 관련 장비·물품 지원 등 상호 협력을 통해 재난 및 안전사고 예방에 총력을 다 할 예정이다.

정기환 한국마사회장은 “최근 AI기반 신기술을 활용한 안전관리가 빠르게 발전되고 있고, 마사회도 안전블랙박스 설치를 통한 시설 모니터링시스템 설치 등 다양한 안전사업을 추진하고 있다”고 밝혔다. 이어 “이러한 사전 감지시스템은 안전사고 발생 이전 선조치를 가능하게 해 궁극적인 안전사고 발생 억제에 큰 효과가 있다”고 강조했다.