코트라, AI 위원회 개최 올해 AI 활용·지원 결과 및 내년 실행계획 구체화 2026년, AI 활용 무역투자 지원 고도화

[헤럴드경제=서재근 기자] 코트라는 지난 22일 ‘코트라 인공지능(AI) 위원회’를 개최해 올해 AI 활용·지원 결과 및 2026년 AI 활용·지원 계획을 발표했다고 23일 밝혔다.

정부는 ‘AI 3대 강국 도약’과 ‘공공기관 AI 활용 활성화’를 중심으로 AI 정책을 추진 중이다. AI 3대 강국 도약을 위해 2026년 9조9000억원의 예산을 편성하고, 오픈 AI 등 글로벌 기업뿐 아니라 UAE 등 전략적 파트너국과 협력관계를 구축하고 있다.

또한 공공기관의 AI 활용이 대국민 서비스 혁신과 민간 AI 시장 창출로 이어지는 선순환 구조를 확립하고자 코트라 등 10개 기관을 AI 선도기관으로 지정하고, 공공기관 경영평가 가점, AI 활용현황 공시항목 등을 도입했다.

이에 코트라는 지난 7월 사장을 위원장으로 하는 ‘코트라 AI위원회’를 출범시켜 전사 역량을 AI 활용 및 AI 산업 지원에 투입해 왔다. 이에 대한 결산으로써, AI무역지원센터 전환, AI 활용 전시상담회 안전점검 도입 등 2025년 대표사례와 AI 수출비서 1차 구축 등 2026년 추진계획을 발표했다.

▶ 2025년, 55개 AI 활용·지원 사업을 추진

코트라는 올해 총 55개의 AI 활용·지원 사업을 추진했으며, 이 가운데 36개를 하반기에 집중적으로 추진했다. AI무역지원센터는 기존 전국 20개 덱스터(디지털무역종합지원센터)를 지역기업과 청년을 위한 AI·디지털 수출지원 인프라로 확대 전환한 사업이다. AI 솔루션을 활용해 제품 분석부터 영문 콘텐츠 및 홍보 영상 제작, 바이어 연결까지 지원해 성과를 내고 있다.

지원기업 수도 전년보다 33% 늘었고(6000개사→8000개사), 전년보다 5개 많은 전국 7개 지역거점대학과 AI 무역인재 양성 및 학점 인정 등 산학협력도 확대 중이다.

다수 인파가 몰리는 전시상담회 안전 확보에도 AI 솔루션을 도입했다. 행사장 설치 사진·영상을 AI로 분석해 위험요소를 줄이는 프로세스를 시범 도입했다. 이를 통해 시설점검 소요시간을 78%(90분→20분) 단축하는 성과를 거뒀다.

아울러 코트라는 내부직원·AI 스타트업이 협업해 사업·업무 혁신 과제를 추진하는 오픈이노베이션 조직인 DX·혁신랩을 올해 처음 운영했다. 이 가운데 ‘AI 활용 통역·상담일지 자동화’ 분과는 ‘서울푸드 인 방콕(11월)’ 등 7개 사업에 AI 통역 솔루션을 시범 운영했다.

▶ 2026년 AI 3대 전략 및 40개 실행과제 추진…“우수 사례 확산”

오는 2026년 코트라는 지난 9월 수립한 코트라 AI 3대 전략 및 40개 실행과제 추진으로 우수사례를 확산시킬 계획이다.

먼저 ‘AI 활용 무역투자지원체계 개선’을 위해 코트라 대표 AI 서비스인 ‘AI 수출비서’ 1차 오픈 등 총 8개 실행과제를 추진한다. AI 수출비서는 올해 말 파일럿 서비스에 이어 내년 1차년도 구축을 통해 고객사의 수출 여정에 따른 정보제공 및 수출 업무 수행을 지원할 예정이다.

아울러 ‘국가 AI 생태계 글로벌화 지원’을 위해 AI 혁신 포럼(1월), K-AI 로드쇼(4회) 등 AI 산업 해외마케팅 지원을 강화하고, 과학기술정보통신부, 한국산업기술진흥원(KIAT), 우주항공청과 협업해 주요국 AI 인재유치 사절단을 파견할 계획이다.

또한, ‘공사 AI 활용 확대’ 관련 13개 실행과제도 추진한다. 데이터 통합저장소를 구축해 내외부 데이터 연계 및 적재, 기관간 데이터 공유시스템을 마련할 예정이다. AI 경영시스템 인증 획득으로 AI 신뢰성 강화도 추진한다.

강경성 코트라 사장은 “코트라는 대한민국 무역투자의 AI 대전환 선도라는 큰 비전을 품되, 각자의 자리에서 작지만 구체적인 성공사례를 만들어, 빠르게 확산하는 전략적인 AI 대전환을 추진하겠다”며 ”이를 통해 AI 3대 강국과 수출 1조 달러 달성에 기여할 수 있도록 전 임직원과 함께 혼신의 노력을 다하겠다“고 말했다.