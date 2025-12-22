[헤럴드경제=김보영 기자] 인도 중부 다이아몬드 채굴 지역 판나에서 20대 청년 두 명이 9000만원 상당의 다이아몬드를 발견해 화제다.

지난 17일(현지시간) BBC는 인도의 빈민가 출신인 두 청년이 최근 임대한 다이아몬드 채굴용 토지에서 최근 15.34캐럿짜리 다이아몬드를 발견한 사연을 소개했다.

매체에 따르면 사티시 카틱(24)과 사지드 모하메드(23)는 불과 몇 주 전 빌린 땅에서 크고 반짝이는 돌을 우연히 발견했다. 두 사람은 해당 돌을 다이아몬드 감정소에 의뢰했고, 감정 결과 15.34캐럿의 천연 다이아몬드로 확인됐다.

이는 자연산 다이아몬드 가운데서도 최상급 품질에 속하는 것으로 알려졌다. 다이아몬드 감정사 아누팜 싱은 “다이아몬드의 예상 시장 가치는 약 500만~600만루피(약 7500만~9000만원)에 이른다”며 “조만간 경매에 부칠 예정”이라고 밝혔다.

뜻밖의 행운을 얻은 두 사람은 “이제 누이들의 결혼을 도울 수 있게 됐다”며 기쁨을 드러냈다. 이들은 “당장은 사업을 확장하거나 대도시로 이주할 계획은 없고, 가족을 지원하는 데 집중하고 싶다”고 말했다.

어린 시절부터 친구였던 두 사람은 가난한 가정의 막내아들로, 카틱은 정육점을 운영하고 있으며 모하메드는 과일 장사로 생계를 이어가고 있다. 이들은 최근 생활비 급등으로 결혼 비용조차 감당하기 어려워지자 마지막 희망을 걸고 다이아몬드 채굴용 토지를 임대한 것으로 전해졌다.

판나 지역은 인도에서도 개발이 가장 더딘 곳 중 하나로 빈곤과 물 부족, 높은 실업률에 시달리고 있다. 그러나 동시에 다이아몬드의 상당량이 매장된 지역으로 주민들 사이에서는 토지를 임대해 탐사에 나서는 일이 흔하다. 대부분의 광산은 연방 정부가 운영하지만, 주 정부는 매년 소액의 임대료로 소규모 토지를 주민들에게 빌려준다.

주민들은 일자리를 구하지 못한 채 한 번의 ‘대박’을 기대하며 땅을 파지만 실제로 다이아몬드를 발견하는 경우는 극히 드물다. 모하메드는 “아버지와 할아버지도 수십 년 동안 이 땅을 파왔지만 발견한 것이라고는 먼지와 석영 조각뿐이었다”고 말했다.

판나 지역 광산 담당관 라비 파텔은 “두 사람은 11월 19일 토지를 임대한 지 불과 몇 주 만에 보석급 다이아몬드를 발견했다”며 “믿기 어려울 정도로 운이 좋은 사례”라고 평가했다.