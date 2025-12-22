2017년 CP 도입 이후 지속 가능한 준법 경영 체계 강화

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC현대산업개발은 공정거래 자율준수 프로그램(Compliance Program, 이하 CP) 등급 평가에서 3년 연속 우수 등급인 AA 등급을 획득했다고 22일 밝혔다.

HDC현대산업개발은 지난 19일 대한상공회의소에서 열린 2025년 CP 우수기업 평가증 수여식에서 공정거래위원회로부터 AA 등급과 평가증을 받았다.

CP는 기업이 공정거래 관련 법규를 자율적으로 준수하기 위해 내부 기준과 절차를 마련해 운영하는 준법경영 시스템으로, 공정거래위원회가 2001년 도입했다.

HDC현대산업개발 관계자는 “올해 우수기업으로 선정된 것은 꾸준히 추진해 온 공정거래 자율준수 활동의 성과가 인정받은 결과”라며 “앞으로도 공정하고 투명한 거래질서를 기반으로 협력사와의 상생을 강화하고 지속가능한 건설산업 생태계 조성에 기여하겠다”고 말했다.

이어 “9년째 운영해 오고 있는 공정거래 자율준수 프로그램이 기업 전반의 문화로 확산하며 협력사와의 지속가능성도 한층 확대될 것으로 기대한다”라고 덧붙였다.

HDC현대산업개발은 지난 2017년부터 CP를 운영하며, 공정하고 투명한 거래 문화 정착과 협력사와 상생을 바탕으로 비즈니스 선순환 체계를 구축해 왔다. 대표적으로 임직원의 행동 지침이 되는 자율준수편람 제·개정, 자율준수협의회 운영, 하도급 대금 지급현황 점검, 공정거래 관련 법령 개정사항 반영, 공정거래 우수현장 및 임직원 포상 등 실효성 있는 활동을 진행 중이다.