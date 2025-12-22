종합병원부터 국민건강·연금공단 등 지역 돌봄 주체 총집결… 현장 연계 강화 의료·보건·복지 전 영역 대상자 발굴부터 대리신청까지 일괄 지원 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 12월 18일 지역 돌봄 주체가 한자리에 모인 ‘광진형 통합돌봄 유관기관 간담회’를 개최했다.

종합병원, 국민건강·연금공단, 장기재택의료센터, 복지기관 등 다양한 기관이 참석한 이번 간담회는 기관 간 협업 사항과 역할 등을 논의하고, 민관협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다. 특히 사업 연계에서 중요한 역할을 맡을 실무자들의 역량을 향상하는 데 중점을 뒀다.

간담회는 사업 이해를 돕기 위해 자체 제작한 ‘광진형 통합돌봄 사업 영상’ 시청으로 시작됐다. 고령·장애·질환 등으로 혼자서는 서비스 접근이 어려운 주민이 주민센터, 보건소, 의료기관, 민간 복지기관 등을 통해 의료·돌봄·주거·복지 서비스 통합적으로 지원받는 과정을 담아 사업의 시각적 이해를 도왔다.

이어 서울시복지재단 전문가가 ▲국가·서울시의 통합돌봄 추진 배경과 전략 ▲광진구 통합돌봄의 핵심 목표와 주요 추진 내용 ▲민관 유관기관의 역할 등 사업 전반에 대한 체계적인 강의를 진행했다.

특히 주민이 서비스를 찾아가는 구조에서 서비스가 주민을 찾아가는 방식으로 전환하기 위한 방안과 실무 지침이 제시됐다. 기관 실무자들은 기존 서비스 이용자 중 추가 지원이 필요한 대상자를 선제적으로 발굴하는 방법과 단계별 연계 절차에 대해 집중적으로 교육받았다.

또, 대상자가 직접 신청하기 어려운 경우를 위한 대리 신청 절차와 유의 사항, 서류 작성 등 행정 실무에 관한 교육도 진행됐다. 이로써 주민들은 사업 안내부터 신청까지 일괄 지원을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

간담회 후반에는 질의응답과 자유 토론을 통해 현장의 목소리를 적극 수렴했다. 개인정보 연계 방식 등 실제 업무 과정의 행정 부담과 애로사항이 제기됐다. 구는 이를 바탕으로 업무 매뉴얼을 보완하고, 연계·대리 신청 절차 단순화·표준화, 정기 통합지원회의의 운영 방식 고도화 등을 추진하는 한편 주민 상담 창구를 운영해 실행력 있고 지속 가능한 돌봄 체계를 구축할 계획이다.

김경호 광진구청장은 “내년 3월 통합돌봄의 전면 시행을 앞두고 현장 실무자가 사업의 전 과정을 주도할 수 있도록 지원하기 위해 간담회를 열었다”며 “앞으로도 정례 간담회와 실무자 교육을 확대하고 유관기관과 협력을 강화해 필요한 서비스를 적시에 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.