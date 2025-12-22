코레일 경영진 “광역전철 25% 감축 운행 불가피”

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국철도공사(코레일) 철도노조가 오는 23일부터 대규모 파업을 예고한 가운데 국토교통부는 이에 대비해 22일부터 24시간 정부 합동 비상수송 대책본부를 가동한다고 밝혔다.

대책본부는 강희업 국토부 제2차관을 본부장으로 하며 파업 종료 시점까지 운영한다. 코레일과 한국공항공사, 전국버스운송사업조합연합회, 고속버스운송사업조합 등 관계기관과 서울시·인천시·경기도가 참여한다.

대책본부는 파업이 시작되면 광역전철과 광역고속철도(KTX)에 동원할 수 있는 대체인력을 집중적으로 투입해 열차 운행률을 최대한 유지할 방침이다.

열차 운행이 줄어드는 문제는 고속·광역·시외·전세버스, 국내선 항공기 등 대체 교통수단을 최대한 투입해 국민 불편을 최소화한다는 계획이다.

강 차관은 “이동수요가 많은 연말 파업으로 국민 불편이 특히 우려되는 상황”이라며 “철도를 이용하는 국민들의 불편 최소화와 안전 확보를 최우선 과제로 철저한 대응체계를 유지할 것”을 당부했다.

철도노조는 코레일의 경영평가성과급 지급기준을 다른 공공기관과 같이 기본급의 80%가 아닌 100%로 산정할 것을 요구하며 파업을 예고한 상태다.

한편 코레일 경영진은 이날 호소문에서 “코레일이 운영하는 수도권전철(서울지하철 1·3·4호선, 수인분당선, 경의중앙선, 경강선 등)과 대구경북의 대경선(구미~경산), 부산경남의 동해선(부전~태화강) 등 광역전철은 평시대비 25% 감축 운행이 불가피하다”며 “철도노조 파업 시 관련 법에 따른 광역전철 필수운행률은 63% 수준이나, 코레일은 고객 불편 최소화를 위해 내부 대체 인력과 군 인력 등을 추가 투입해 운행률을 75.4% 수준까지 높일 계획”이라고 밝혔다.

다만 “경강선, 대경선, 동해선, 경의중앙선 등 일부 노선은 파업 시 배차간격이 40분에서 최대 1시간까지 늘어나는 경우도 있을 것으로 우려된다”고 덧붙였다.