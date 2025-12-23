IT·AI 교육 기업 (주)멋쟁이사자처럼이 나노소재 산업 분야를 대상으로 추진한 AI 역량강화 교육 성과를 공유하며 산업 연계 확대에 나섰다.

(주)멋쟁이사자처럼은 지난 15일 서울 중구 명동에서 ‘2025년 산업전문인력 나노소재 산업분야 AI 역량강화 지원사업’ 성과 교류 간담회를 개최하고, AI 도입 우수 사례와 교육 성과를 공개했다.

이번 사업은 정보통신산업진흥원(NIPA)의 지원을 받아 나노융합산업연구조합이 주관했으며, 산업 현장 중심의 AI 활용 역량 강화를 목표로 추진됐다. 교육 과정에는 나노소재 산업 분야 전문가와 기업 실무진이 참여해 실무 적용성을 높였다.

간담회에서는 교육 성과 공유와 함께 기업과 전문가 간 네트워킹이 이뤄졌으며, 이를 통해 공동 연구, 기술 협력, 인재 연계 등 다양한 협력 가능성이 논의됐다.

(주)멋쟁이사자처럼 관계자는 “산업 수요에 기반한 AI 교육을 통해 나노소재 산업의 디지털 전환과 경쟁력 강화에 기여하고 있다”며 “앞으로도 산업 연계를 강화한 교육 모델을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.