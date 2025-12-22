19일 광진구청 기획상황실에서 운영위원 30명 발대식 가져...주민 참여형 민관 협의체 구성, 보행환경 개선 위한 범구민 실천활동 개시... 보행환경개선, 보행안전, 행사운영 3개 분과로 나누고 세부계획 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 19일 광진구청 기획상황실에서 ‘걷기 좋은 광진구 만들기 범구민 운동본부 발대식’을 개최했다.

이번 발대식은 불법노점 정비사업을 통해 이룬 성과를 바탕으로 주민 참여형 보행환경 개선체계를 구축하기 위한 것이다. 민관이 함께 참여하는 협의체로 걷기 좋은 거리를 만들기 위해 힘을 모은다.

운동본부는 윤재삼 부구청장을 공동위원장으로 하고 동별 대표, 장애인, 학교, 상인, 청년 등 각계각층의 주민 30명으로 구성됐다. 보행환경 개선, 보행안전, 행사운영의 3개 실행분과로 나누고 활동을 펼친다.

보행환경 개선 분과는 쾌적하고 안전한 보행공간 확보를 위한 환경 정비분야를 담당한다. 보행안전 분과에서는 교통약자 시설 점검과 안전사고 예방사업을, 행사운영 분과에서는 걷기 활성화와 민관 협력사업을 추진한다.

세부적인 계획안을 살펴보면 ▲걷기 좋은 광진구를 위한 정책 공모 ▲민관 협의체 회의 개최 ▲통학로 및 공사장 위험요소 정비 ▲교통안전시설 및 불법 주정차 개선 ▲걷기 활성화 캠페인 추진 등 보행친화도시 조성을 위한 구체적인 실천방안이 담겨 있다.

이날 발대식은 운영위원과 관계자 등 40여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 위촉장 수여, 기념 촬영, 활동계획 보고 순으로 이어졌다. 민간 부문 공동위원장은 내년 처음 열리는 운영회의에서 선출할 계획이다.

김경호 광진구청장은 “걷기 좋은 광진구를 만들기 위해 범구민 운동본부에 참여해 주신 운영위원 여러분께 감사드린다. 안전하고 쾌적한 보행환경을 위해서는 구청의 노력만으로는 한계가 있다. 구민 여러분의 적극적인 관심과 참여 부탁드린다”고 말했다. 이어 “이번 발대식을 통해 범구민 운동본부가 보행 친화적인 광진구를 만드는 핵심동력이 되길 기대하며, 더욱 체계적이고 강화된 정책으로 걷기 좋은 광진구를 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.