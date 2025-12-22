루브르박물관 리노베이션 설계社 “서울 핵심입지 새 랜드마크 기대”

대우건설은 세계적 설계사 프랑스 빌모트와 손잡고 여의도 공작아파트 재건축 디자인 협업에 나선다고 22일 밝혔다. 대우건설과 빌모트, 공작아파트 재건축 운영위원회는 지난 19일 이와 관련한 업무협약을 체결했다. 빌모트의 장미셸 회장은 파리 루브르 박물관 리노베이션, 엘리제궁 등 프랑스 주요 랜드마크 프로젝트 등을 이끈 세계 최고의 건축 거장으로 알려져있다.

공작아파트 재건축은 1만6857㎡ 부지에 지하 7층∼지상 49층, 3개 동 규모로 570가구 아파트와 부대복리시설, 업무시설, 판매시설을 건축하는 사업이다. 총 공사금액은 5704억원이다. 이번 협업을 계기로 공작아파트는 여의도 스카이라인에 새로운 기준을 제시하는 하이엔드 주거 랜드마크로 재탄생할 전망이다. 대우건설과 빌모트 관계자들은 협약 체결 후 공작아파트로 이동해 사업지를 직접 둘러보고 재건축에 적용할 외관 디자인 등에 대해 의견을 나눴다.

대우건설 관계자는 “빌모트와의 협력은 여의도 공작아파트가 단순한 주거 공간을 넘어, 여의도 도시경관을 선도하는 상징적 디자인을 갖추는 계기가 될 것”이라며 “프리미엄 재건축 시장에서 국내외 유수의 설계사와 협업을 확대하며 대우건설의 디자인 경쟁력을 한층 강화하겠다”고 했다.

빌모트 관계자도 “대한민국을 대표하는 건설사인 대우건설과 서울의 핵심 입지에서 새로운 랜드마크 디자인을 만들게 돼 기대가 크다”며 “예술성과 기술이 조화된 세계적 수준의 디자인을 제안할 것”이라고 밝혔다.

김철훈 공작아파트 재건축 운영위원장은 “2023년 대우건설을 시공자로 선정한 뒤, 신뢰를 토대로 파트너십을 잘 형성해가고 있다”며 “다른 정비사업에도 좋은 선례가 될 수 있도록 새로운 이정표를 세워가는 중”이라고 전했다.

서정은 기자