[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]내년 포항시장 선거 출마예정자인 김병욱 전 국회의원은 22일 보도자료를 통해 어르신 복지 강화를 핵심으로 한 ‘시민 공감 프로젝트 1호’를 발표했다.

이른바 ‘어르신 공감 4대 프로젝트’로 경로당 무료 급식 전면 확대 및 실버 일자리 500개 창출 병행, 권역별 파크골프장 10곳 확대, 맨발걷기 전용로 대거 확충, 동·서·남·북 권역별 노인건강타운 건립 등이다.

김 전 의원은 “포항이 경북 제1의 도시 세계적인 철강 도시로 발전한 것은 우리 어르신들의 헌신적인 노력과 희생 덕분“이라며 ”초고령사회에 진입한 포항의 복지정책을 단순 생계 지원에서 활기찬 노후 생활을 위한 ‘종합 지원체계’로 패러다임을 전환해야 한다“고 강조했다.

이어 “포항시는 이미 65세 이상 고령인구 비율이 20%가 넘는 초고령사회가 됐는데도 불구하고 어르신 복지정책은 단순 생계 지원에 머물러 있어 활기찬 노후생활을 위한 종합적 지원체계가 부족한 실정”이라고 지적했다.

따라서 “단순한 복지 지원이 아니라 어르신들이 지역사회의 주체로서 건강하고 행복한 삶을 영위할 수 있도록 ‘어르신 공감 4대 프로젝트’를 제안한다”고 말했다.