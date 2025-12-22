- 경강선, 대경선, 동해선, 경의중앙선 등은 일부 열차 배차간격 40분 이상 우려

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국철도공사(코레일)가 오는 23일 오전 9시로 예고된 전국철도노동조합(이하 철도노조)의 파업과 관련 대국민 철도 감축 운행을 발표했다.

23일부터 코레일이 운영하는 수도권전철(서울지하철 1·3·4호선, 수인분당선, 경의중앙선, 경강선 등)과 대구경북의 대경선(구미~경산), 부산경남의 동해선(부전~태화강) 등 광역전철은 평시대비 25% 감축 운행이 불가피하다고 밝혔다.

철도노조 파업 시 관련 법에 따른 광역전철 필수운행률은 63% 수준이나, 코레일은 고객 불편 최소화를 위해 내부 대체 인력과 군 인력 등을 추가 투입해 운행률을 75.4% 수준까지 높일 계획이다.

그러나 경강선, 대경선, 동해선, 경의중앙선 등 일부 노선은 파업 시 배차간격이 40분에서 최대 1시간까지 늘어나는 경우도 있을 것으로 우려하고 있다.

한편 코레일은 철도노조 파업에 대비해 24시간 비상대책본부를 가동하고, 역·열차 혼잡도 모니터링과 대체인력 및 시설물 안전 관리를 강화할 예정이다.

코레일 관계자는 “내외부 인력과 가용자원을 총동원하겠지만 전철 운행 차질이 우려되므로 평소보다 서둘러 집을 나서거나 버스 등 다른 교통수단을 이용해 줄 것을 부탁드린다”고 밝혔다.