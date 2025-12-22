대북제재 받는 선사…유럽, 해상불법 활동에 경계강화

[헤럴드경제=정목희 기자] 스웨덴 당국이 과거 북한과 러시아 간 불법 무기 거래에 관여한 것으로 알려진 러시아 선사 소유 선박을 수색했다고 스웨덴 공영방송 STV가 21일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 러시아 선사 엠 리징(M Leasing LLC) 소유의 선박 ‘아들러’는 전날 새벽 발트해에서 덴마크와 스웨덴 사이 해협을 따라 북쪽으로 항해하던 중 엔진 고장을 이유로 스웨덴 당국에 조난 신호를 보냈다.

아들러호는 이날 새벽 스웨덴 남부 회가네스 항구에 정박했으며, 이후 스웨덴 세관 직원들이 선박에 승선해 내부 조사를 실시했다. 이번 조사는 해안경비대의 지원 아래 진행됐고, 경찰특수부대와 보안국도 조사 과정에 관여한 것으로 전해졌다.

우크라이나 현지 매체 유로마이단 프레스는 엠 리징과 관련된 선박들이 과거 북한산 탄약을 운반했으며 이 탄약들은 이후 러시아가 우크라이나의 전쟁에 사용한 것으로 알려져있다고 전했다.

엠 리징은 미국·EU의 대북제재 리스트에 올라 있는 회사다. 아울러 지난해 6월 한국 정부가 발표한 대북제재 지정 기관에도 포함돼 있기도 하다.

다만 조사를 넘겨 받은 스웨덴 검찰은 이날 저녁 늦게 아들러호에 대한 제재 위반 혐의에 대해 예비 조사를 개시하지 않기로 결정하고 출항을 허가했다.

칼-오스카르 볼린 스웨덴 민방위부 장관은 “이번 조사는 선박 승무원의 협조 아래 진행됐다”며 “정부는 관련 기관과 긴밀한 연락을 유지하며 관련 절차를 진행 중”이라고 말했다.

STV는 이번 일이 “유럽연합(EU)에서 러시아의 하이브리드 활동과 러시아의 불법 무기 운송을 겨냥한 광범위한 활동의 일환”이라며 “해상 불법 활동에 대해 스웨덴 당국이 경계 활동을 강화하고 있음을 보여준다”고 말했다.