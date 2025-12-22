‘기쎈’ 기반 친환경 청소차, 도심 적용성 입증 “공공 청소 차량의 친환경 전환 가능성 확인”

[헤럴드경제=정경수 기자] 타타대우모빌리티가 준중형 전기트럭 ‘기쎈’을 기반으로 한 전기노면청소차의 지자체 실증테스트를 성공적으로 마무리하며, 공공 청소 차량의 친환경 전환 가능성을 확인했다.

타타대우모빌리티는 주요 지자체에서 진행한 ‘전기노면청소차’ 실증테스트를 통해 도심 주행 성능과 작업 안정성, 현장 적용성을 종합적으로 검증했다고 22일 밝혔다.

이번에 실증을 마친 전기노면청소차는 타타대우모빌리티의 준중형 전기트럭 기쎈을 기반으로 신정개발특장차와 공동 개발한 4㎥급 전기 노면청소차다. 전기 구동 방식을 적용해 주행 중 탄소 배출이 없고, 저소음·저진동 특성을 갖춰 주거 밀집 지역과 상업 지역에서도 안정적인 작업이 가능한 것이 특징이다.

실증테스트는 세종시를 비롯해 인천 미추홀구·중구, 서울 종로구청, 전남 함평군 등 다양한 지자체를 순회하며 진행됐다. 타타대우모빌리티는 실제 도로 환경과 운영 조건에서 차량을 직접 투입해 도심 주행 성능과 작업 효율, 운용 편의성을 점검했다.

테스트 결과, 기쎈 전기노면청소차는 기존 친환경 압축천연가스(CNG) 노면청소차 대비 주행 안정성과 작업 효율 측면에서 우수한 평가를 받았다. 전기 구동 특성으로 주행 중 소음과 진동이 크게 줄어들어 도심 환경에서의 운용 적합성이 확인됐으며, 주거 지역이나 상업 지역에서도 민원 발생 가능성이 낮다는 점이 강점으로 꼽혔다.

차체 설계 측면에서도 협소한 도로와 복잡한 시내 구간 주행에 유리해 기존 대형 노면청소차 대비 운행 편의성이 높다는 평가를 받았다. 승차감과 코너 주행 안정성 역시 개선돼 현장 운전자들로부터 긍정적인 반응이 이어졌다.

흡입 성능과 작업 지속력 등 노면 청소에 필수적인 기능 역시 실사용에 충분한 수준으로 평가되며, 도심 환경에 특화된 전기 노면청소차로서의 경쟁력을 입증했다는 설명이다.

타타대우모빌리티 관계자는 “이번 실증테스트는 전기노면청소차가 단순한 친환경 대안을 넘어 실제 도심 청소 현장에서 성능과 효율을 모두 갖춘 솔루션임을 확인한 과정”이라며 “앞으로도 지자체와의 협력을 통해 친환경 특장차 라인업을 확대하고 공공 부문의 친환경 전환을 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.