내년 1분기 신형 픽업 ‘Q300’ 출시 디젤∙가솔린 파워트레인 탑재 예정 실도로 주행 평가 진행해 완성도 점검

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 오는 2026년 새롭게 선보일 신형 픽업 ‘Q300(프로젝트명)’의 성공적 론칭을 위한 최고품질 결의대회를 열고, 완성도 높은 신차를 선보이겠다는 의지를 다졌다고 22일 밝혔다.

이날 결의대회는 경기도 평택 KGM 본사에서 권교원 사업부문장을 비롯해 품질∙생산∙기술연구소 등 관련 부문 임직원 50여 명이 참석한 가운데 ▷Q300 양산 준비 현황 공유 ▷결의문 낭독 ▷구호 제창 순으로 진행됐다.

이 자리에서 임직원들은 Q300의 본격적인 양산을 앞두고 최고 수준의 품질을 갖춘 제품을 생산해 고객 신뢰에 보답하겠다고 다짐했다.

이어 ‘품질로 말한다, No.1 K-픽업 Q300’이라는 구호를 외치며 성공적인 출시를 목표로 총력을 기울일 것을 결의했다.

KGM은 선행 양산차를 활용해 출시 전까지 품질 및 연구개발(R&D) 관련 부문 임직원을 주축으로 실도로 주행 평가를 진행, 제조 품질에 대한 최종 완성도를 점검할 계획이다.

‘Q300’은 ‘무쏘 스포츠&칸’ 후속 모델로, 디젤과 가솔린 두 가지 파워트레인으로 구성해 오는 2026년 1분기 내 출시될 예정이다.

KGM 관계자는 “철저한 품질 관리와 일정 준수를 위해 임직원 모두가 책임감을 갖고 양산 준비에 임하고 있다”라며 “완벽한 품질을 바탕으로 경쟁력 있는 제품을 선보일 것”이라고 말했다.