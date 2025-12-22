덴자 N8L 1500만번째 출고 기념 행사

[헤럴드경제=정경수 기자] 중국 친환경차 제조사 BYD가 누적 생산 1500만대를 돌파했다.

BYD는 중국 산둥성 지난 공장에서 친환경차 누적 생산 1500만대 달성을 기념하는 행사를 열고, 6인승 대형 프리미엄 SUV(스포츠유틸리티차량) 덴자 N8L을 1500만번째 친환경차로 공식 출고했다고 22일 밝혔다.

BYD는 2025년에도 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 올해 1월부터 11월까지 누적 판매량은 418만2000대로 전년 동기 대비 11.3% 증가했다. 해외 시장은 핵심 성장 동력으로 부상했으며, 같은 기간 해외 판매량은 91만7000대로 집계돼 이미 2024년 연간 해외 판매 실적을 넘어섰다. 현재 BYD의 친환경차는 전 세계 6대륙, 119개 국가와 지역에서 판매되고 있다.

BYD의 고속 성장 배경으로 공격적인 연구개발(R&D) 투자가 꼽힌다. 2025년 1~3분기 BYD의 R&D 투자액은 437억5000만위안(한화 9조1910억원)으로 전년 동기 대비 31% 증가했으며, 누적 R&D 투자액은 2200억위안(46조2176억원)을 넘어섰다.

프리미엄 브랜드 덴자 역시 글로벌 시장에서 존재감을 확대하고 있다. ‘우아함, 혁신, 기술’을 핵심 가치로 내세운 덴자는 싱가포르, 태국, 말레이시아 등 아시아 주요 시장에 성공적으로 진출했으며, 덴자 D9은 올해 상반기 인도네시아·태국·말레이시아 등에서 대형 럭셔리 플래그십 다용도 차량(MPV) 판매 1위를 기록했다.

한편 BYD는 1994년 배터리 기업으로 출발해 전자, 자동차, 재생에너지, 경전철 등 4대 핵심 사업을 중심으로 성장해왔다. 2022년 내연기관차 생산 중단을 선언하며 친환경차 전환을 본격화했으며, 2024년에는 글로벌 친환경차 판매량 427만대를 기록해 3년 연속 세계 판매 1위를 달성했다.