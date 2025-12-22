두투머스 함박·무쿄쿠·젤씨네 복합 매장 카메라 대여 서비스에 1+1 쿠폰 이벤트도

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데GRS는 롯데월드 어드벤처에 복합 식음 매장 ‘잇츠 월드(Eat’s World·사진)’를 열었다고 22일 밝혔다.

‘잇츠 월드’는 함박 스테이크 전문점 ‘두투머스’와 일본 라멘 브랜드 ‘무쿄쿠’, 젤라또 매장 ‘젤씨네’를 함께 운영하는 복합 매장이다. 약 104평, 좌석수 130석 규모다. 인테리어는 퍼레이드 구간처럼 에너지와 활기가 느껴지도록 꾸몄다.

두투머스 함박에서는 합리적인 가격의 두툼한 소고기 함박 스테이크 9종을, 무쿄쿠에서는 깊은 국물 맛을 느낄 수 있는 정통 일본 라멘 및 덮밥 7종을 맛볼 수 있다. 젤씨네는 리조, 귤, 유자 등 인기 플레이버 젤라또 8종과 함께 쉐이크 2종·음료 4종을 선보인다.

혜택도 마련했다. 두투머스 또는 무쿄쿠에서 5만원 이상 구매하면 코닥 디지털 카메라를 1일 대여할 수 있다. 카메라를 반납하면 인화 서비스도 제공한다. 젤씨네는 감성교복, 강남교복 등 교복대여업체와 제휴해 패키지를 구성했다. 젤라또와 교복 세트를 할인된 가격으로 만날 수 있다. 오는 31일까지 10일간 매장 방문 고객을 대상으로 ‘1+1 쿠폰’도 증정한다.