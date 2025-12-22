- 스포츠특별시 대전, 스토리텔링 담은 한정판 콜라보 굿즈 2종 출시

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전의 대표 스포츠 스타, 한화이글스 류현진 선수와 펜싱 국가대표 오상욱 선수와 꿈씨패밀리의 콜라보 굿즈가 오는 23일 출시된다.

대전시는 지난 7월 류현진 선수와 오상욱 선수의 소속사, 대전관광공사, 대전디자인진흥원과 함께 ‘류현진․오상욱×꿈씨패밀리 굿즈 공동브랜딩 상호협력 업무협약’을 체결했었다.

협약에 따라 대전디자인진흥원이 선수별 품목 디자인을 완성했고, 대전관광공사가 제작과 유통, 판매를 맡았다.

“우주올림픽 준비 대작전! 꿈씨패밀리 지구 특훈 모험!”이라는 스토리텔링으로, 각 캐릭터는 선수 특유의 귀여움과 훈훈함을 살리고 선수의 친필 사인을 새겨 넣었다. 또, 류현진 선수와는 선수의 파워와 듬직함을 닮은 네브를, 오상욱 선수에게는 재치와 스피드, 펜싱선수의 날렵함을 닮은 도르를 매칭했다.

이번 굿즈 개발은 스포츠 특별시 대전의 정체성을 시각적으로 구현하는 새로운 시도로 시민과 관광객 모두에게 대전만의 독창적인 매력을 선사할 예정이다.

이장우 대전시장은 “대전이 품은 최고의 선수들과 우리 도시의 상징인 꿈씨패밀리가 함께 만든 이번 굿즈는, 스포츠 특별시 대전의 정체성을 보여주는 새로운 자산이 될 것”이라며, “대전시는 앞으로도 스포츠와 관광을 연결하는 혁신적인 도시 브랜드 사업을 지속적으로 추진할 계획”이라고 말했다.

한편, 이번 굿즈는 선수별 키링․배지 각 500세트와 스타 카드 케이스 각 1000개가 한정판으로 출시하며, 꿈돌이하우스와 신세계백화점 내 대전홍보관에서 구입할 수 있다.