- B1 노선 운영 대전역↔국제과학비즈니스벨트↔오송역 연결 강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 국제과학비즈니스벨트 거점 지구(신동․둔곡)의 둔곡교차로 BRT 승강장을 2026년 1월 1일부터 운영한다.

신규 간선급행버스 승강장의 명칭은 ‘국제과학비즈니스벨트’로 운영될 계획이며, 대전역~대덕산업단지~한국개발연구원(KDI)~세종시청~정부세종청사~오송역을 운행하고 있는 간선급행버스 B1 노선이 서비스를 제공할 예정이다.

현재 국제과학비즈니스벨트(신동·둔곡지구)에서 B1 노선 이용을 위해서는 순환 노선 첨단 2번을 이용해 대덕구 신일동, 문평동에 있는 신구교 승강장(51820, 51780)까지 이동 후 환승이 필요했으나, 오는 2026년 1월 1일부터는 첨단 2번, 1001번을 이용해 국제과학비즈니스벨트(신동·둔곡지구)내의 둔곡교차로 승강장(47440, 47420)으로 이동 후 신규 간선급행버스 승강장으로 도보로 이동해 B1 노선으로 환승 이용이 가능하다.

또한, 현재 운행 중인 순환 노선 첨단 2번, 광역 노선 1001번과 더불어 간선급행버스 B1 노선이 제공됨에 따라 국제과학비즈니스벨트 거점 지구에서 대전역, 세종, 청주 지역으로 편리하게 이동 할 수 있다.

대전시는 신규 승강장(국제과학비즈니스벨트)에 B1 노선 운행이 차질 없이 시행되도록 노선안내도 정비, 버스정보시스템(BIS) 탑제, 온열의자 등 사전 준비 중이다.

대전시 남시덕 교통국장은 “이번 신규 간선급행버스 승강장의 신설로 세계적인 수준의 기초연구와 비즈니스가 융합될 수 있는 신개념의 국가 연구 단지인 국제과학비즈니스벨트 지구에 추가적인 시내버스 서비스를 제공하게 됐다”며 “지속적인 도시개발로 인해 확장되는 대전시의 불편함이 없는 대중교통 서비스 제공을 위하여 최선을 다하겠다”고 말했다.