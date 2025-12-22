CP 운영 충실도·체계성 인정…공정거래 문화 정착 성과

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대위아는 지난 19일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 공정거래위원회 주관 ‘2025년 하반기공정거래 자율준수프로그램(CP) 포럼 및 평가증 수여식’에서 CP 평가 ‘AA’ 등급을 획득했다고 22일 밝혔다. 지난해에 이어 2년 연속 AA 등급이다.

CP는 기업이 공정거래 관련 법규를 자율적으로 준수하도록 유도하기 위해 공정거래위원회가 도입한 제도로, 공정위는 한국공정거래조정원을 통해 2006년부터 CP 도입 기업의 운영 실태를 매년 평가해 등급을 부여하고 있다.

현대위아는 최고경영자의 적극적인 참여와 체계적인 관리 시스템을 통해 CP를 충실히 운영한 점에서 긍정적인 평가를 받았다. 최고경영자가 CP 운영 현황을 수시로 보고받고 직접 검토하는 체계를 구축했으며, 자율준수 문화 확산을 위한 사내외 행사에도 적극 참여해 공정거래 인식을 조직 전반으로 확산시켰다는 설명이다.

또한 정량적 지표(KPI)를 기반으로 각 사업부문의 CP 활동을 관리하는 체계적인 운영 방식도 높은 점수를 받았다. 임직원이 다양한 경로를 통해 CP를 접할 수 있도록 제도를 설계하고, 인식도 조사를 통해 실제 활용 여부를 점검하는 등 실효성 제고에도 힘을 쏟았다.

교육 체계 강화도 주요 평가 요인으로 꼽힌다. 현대위아는 내부 규정을 개정해 모든 임원이 CP 교육에 의무적으로 참여하도록 했으며, 신규 입사자를 대상으로 공정거래 교육을 실시하고 있다. 특히 법 위반 가능성이 높은 직군에 대해서는 별도의 교육과 시험 평가를 병행하고, 정기 교육과 온라인 교육을 함께 운영해 교육 효과를 높였다.

현대위아는 앞으로도 CP 운영을 지속적으로 강화해 공정거래 자율준수 문화를 사내에 정착시킨다는 계획이다. 현대위아 관계자는 “제도와 교육 프로그램을 지속적으로 개선해 CP의 실효성을 높여 나갈 것”이라며 “모든 임직원이 공정거래를 준수하며 상생하는 기업 문화를 만들어 가겠다”고 말했다.