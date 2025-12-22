협력사 상생경영 문화 확립에 기여

[헤럴드경제=김희량 기자] DL이앤씨는 공정거래위원회 산하 한국공정거래조정원이 발표한 2025년도 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 등급평가에서 지난해에 이어 우수등급인 ‘AA’를 받았다고 22일 밝혔다.

CP(Compliance Program)는 기업이 법령과 윤리기준을 자율적으로 준수하기 위해 도입하는 준법감시체계다. 기업의 준법정책 운영 성숙도와 리스크관리 체계를 종합적으로 평가해 등급을 부여한다. 협력사 의존도가 높은 건설업 특성상 공정한 하도급 관리와 절차 준수는 기업 신뢰도와 직결되는 핵심 요소다.

DL이앤씨는 2006년 CP를 도입한 이후 현장 중심의 준법경영 체계를 꾸준히 고도화해 왔다. 특히 사내 그룹웨어, 모바일 앱, 사내 표준시스템, CP 편람·게시판·포스터 배포 등 다양한 전달수단을 통해 CP 운영 정책과 실천지침을 임직원에게 상시 전달하며 준법문화 확산에 주력해 왔다.

또 DL이앤씨는 자체 개발한 ‘DIC(CP관리지수)’를 통해 법 위반 리스크와 관련된 주요 요인을 정량적으로 계량하고 서면 발급, 하도급 대금 집행, 원가율, 공정률 등 공사 진행 데이터를 종합 분석해 잠재적 고위험 현장을 사전에 도출하고 있다. DIC지수는 이러한 분석 결과를 바탕으로 현장의 위험도를 3등급으로 분류하는데 위험도가 높은 상위 등급 현장은 집중관리 대상으로 지정해 타깃 모니터링과 맞춤형 교육을 실시한다.

더불어 DL이앤씨는 작업지시서 발급·보관의 투명성을 확보하기 위해 2022년 ‘작업지시서 온라인 발급시스템’을 도입했다. 기존의 종이 작업지시서나 구두 지시에 의존하던 관행을 개선하기 위한 조치로 최근 3년간 온라인으로 발급된 작업지시서는 총 6489건에 달한다.

DL이앤씨는 이번 AA등급 획득으로 과징금 감경, 직권조사 면제 등 각종 인센티브를 받을 수 있게 됐다. DL이앤씨 관계자는 “DIC지수 기반의 사전예방 체계 구축과 현장 중심의 준법문화 확산 노력이 인정받은 결과”라며 “임직원과 협력사가 신뢰할 수 있는 준법경영 수준을 더욱 고도화해 지속가능한 성장기반을 마련하겠다”고 말했다.